DELFI FOTOD | Ettevalmistused tippkohtumiseks on täies hoos - Kultuurikatla kõrvale on kerkinud vägev "festivaliala"

Reedel Kultuurikatlas toimuvale tippkohtumisele tehtavad ettevalmistused on tänase seisuga juba üsna kaugele jõudnud - omal kohal on suur ümmargune laud, mille ümber kohtumine aset hakkab leidma ning kohal on ka juba digilahenduste näidised erinevates valdkondades.

Digivaldkonna tippkohtumisel osaleb 30 delegatsiooni, kus on Euroopa Liidu riikide valitsusjuhid, kelle kelle seas näiteks ka Angela Merkel, Theresa May ja Emmanuel Macron. Lisaks on kohal ka Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk ja Euroopa komisjoni president Jean-Claude Juncker.