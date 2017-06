DELFI FOTOD | Esimene renoveeritud tramm jõudis Tallinnasse

Sel nädalal saabus Tallinnasse esimene renoveeritud tramm Tšehhist. Alguses testitakse, kuidas see tramm üleüldse töötama hakkab ja tehakse sellele vajalik remont. Seejärel tuuakse siia ka teised trammid.

"See oli alles esimene tramm," sõnas Urmas Tooming ja lisas, et see tramm on alles test. "Vaadatakse üle see tramm ja paigaldatakse vajalikud osad," ütles Tooming.

Toominga sõnul peaks tramme kokku olema kuusteist, aga päris kindlalt ta seda veel väita ei saanud. Millal trammid käima pannakse ja mis liinidele, ei ole samuti veel teada.