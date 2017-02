DELFI FOTOD: ERR-i nõukogu valis välja kolm juhikandidaati

ERR-i juhatuse esimehe kohale sai kandideerida südaööni. Eesti rahvusringhäälingu nõukogu esimees Agu Uudelepp sõnas, et ERR-i juhi konkursile laekus kaheksa kandidaadi avaldus. Nõukogu kogunes kandidaatide dokumente ja visioone üle vaatama kell 16 ning kella 18ks oli sõelale jäänud kolm kandidaati - Eesti Ekspressi endine peatoimetaja Allar Tankler, ERRi nõukogu liige Mart Luik ja Postimehe endine juhatuse esimees Erik Roose.

Uudelepp ei soovinud öelda, kas kandidaatide hulgas on ka mõni ERR-is töötav inimene. „Ma hea meelega olen nõus ütlema seda, et on nii inimesi, kes on telejuhtimise taustaga, kui ka inimesi, kes on pigem trükimeedia juhtimise taustaga, ja on ka inimesi, kes ei ole meediavaldkonnas töötanud, kuid kellel on tõepoolest täiesti korralik, aukartust äratav juhtimiskogemus,” tutvustas Uudelepp.

Kuivõrd kandidaadid on tugevad, siis vajab nende vahel valimine Uudelepa sõnul kahtlemata põhjalikku kaalumist ja arutamist. „Samas see annab ka lootust ja kindlust, et õnnestub rahvusringhäälingule väga hea uus juht valida,” lisas Uudelepp.

ERR-ile on kandideerimist kinnitanud Eesti Lihatööstuse juht ja ERR-i nõukogu liige Mart Luik, endine Postimehe juhatuse esimees Erik Roose, Eesti Ekspressi endine peatoimetaja Allar Tankler, endine Õhtulehe juhatuse esimees Kristjan Mauer, Tallinna linnavalitsuse avalike suhete direktor Ain Saarna, Tartu ülikooli ajakirjandusõppejõud Maarja Lõhmus ning endine teleajakirjanik ja Haabersti linnaosa vanema asetäitja Juhan Hindov. Kinnitamata andmetel on kaheksas kandideerija olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles.

Rahvusringhäälingu nõukogu koguneb laekunud avaldusi üle vaatama ja kaheksa kandidaadi seast kolme välja valima täna pärastlõunal. Esmalt kontrollitakse, kas kandidaadid vastavad kandideerimistingimustele ja loetakse läbi nende visioonid, seejärel on plaanis sama hooga teha ka sõelumisvoor ehk välja valida kolm vestlusvooru pääsejat.

ERR-i juhiks saamiseks on vaja kümneliikmelise nõukogu vähemalt seitsme liikme toetust. Praegune ERR-i juht Margus Allikmaa on ametis kuni 31. maini. Uus ERR-i juhatuse esimees peab ametisse asuma hiljemalt 1. juunil, tema ametiaeg kestab 2022. aastani.