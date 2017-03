DELFI FOTOD: Ekspress Meedia ajakirjanikud said ajakirjandusauhindade jagamisel seitse esikohta

Täna jagati Tallinna Õpetajate Majas Eesti ajalehtede liidu pressipreemiaid, millega tunnustati ajakirjanike 2016. aasta tööd. Ekspress Meedia ajakirjanikud said tervelt 7 esikohta.

Uudise kategoorias tunnustati parimaks Eesti Päevalehe ajakirjanik Tuuli Jõesaar lugude „Ränga bussiõnnetuse toimumiskohas eiratakse riiklikke libedustõrje nõudeid” ja „Libedustõrje nõudeid ei täidetud” eest.

Parim noor ajakirjanik on Laura Mallene Eesti Päevalehest.

Parima pressivideo preemia pälvisid Eesti Päevalehe reporter Mihkel Tamm ja Delfi TV videospetsialist Mark Šandali saate „Sensor” videoloo eest „Millised šansid on keskmisel Eesti mehel saada politsei eliitüksusesse?”.

Multimeedia kategoorias kuulutati parimaks Delfis mullu novembris ilmunud töö „EV 100 nädala projekt: MAJAD”, mille autorid on Delfi loovjuht Ester Vaitmaa, fotograafid Tiit Blaat, Rauno Volmar ja Madis Veltman ning kujundajad Heleri Kuris, Liisi Viskus, Alari Heinsoo ja Mart Nigola.

Eesti Päevaleht/Delfi noppis ka ühe kujundusauhinna: kujunduse digitaalsete üksikprojektide kategoorias tunnustati Sanel Mittalit projekti „Mõjukad” eest.

Teistest Ekspress Meedia väljaannetest pälvis arvamusloo auhinna Eesti Ekspressi ajakirjanik Krister Kivi looga „Minge kukele oma spordiga!” ja Bonnieri preemia Marian Männi artiklitega endise maaeluministri Martin Repinski kohta.

Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvaldi sõnul on EALLi kõrgeim tunnustus - 7 esikohta - meie toimetustele suur rõõm ja tunnustus. "Õnnitlen võitjaid, aga kindlasti tuleb õnnitleda ka neid, kes on toimetustes võitjate abi- ja taustajõud. Iga lugu ja projekt on meeskonnatöö ning tänaõhtune pržektorivalgus peaks jõudma kõigini. Eelkõige teeb südame rõõmsaks, et oleme saanud esikohad nn tulevikuvaldkondades ehk video-, multimeedia- ja digitaalse üksikprojekti kategoorias. See tähendab, et meie valitud tee video- ja interaktiivse maailma tähtustamisel on osutunud õigeks."

Ekspress Grupi auhinnavõtjad

Uudis: Tuuli Jõesaar (Eesti Päevaleht)

- "Ränga bussiõnnetuse toimumiskohas eiratakse riiklikke libedustõrje nõudeid"

- "Libedustõrje nõudeid ei täidetud maanteedel aastaid"

Bonnieri preemia: Marian Männi (Eesti Ekspress)

- "Säh sulle eestimaist: maaeluminister Martin Repinski kitsejuust tuleb Hollandist"

- "Maaeluminister Martin Repinski üheksa suurt ja väikest valet"

Pressivideo: Mark Šandali ja Mihkel Tamm (Delfi), Sensori videolugu “Millised šansid on keskmisel Eesti mehel saada politsei eliitüksusesse?





Multimeedia: "EV 100 nädala projekt: MAJAD" (Delfi), Tiit Blaat, Rauno Volmar, Ester Vaitmaa, Heleri Kuris, Liisi Viskus, Madis Veltman, Alari Heinsoo ja Mart Nigola.





Kujunduse digitaalne üksikprojekt: Sanel Mittal (Eesti Päevaleht/Delfi), Sanel Mittal (Eesti Päevaleht/Delfi), projekt "Mõjukad"





Noor Ajakirjanik: Laura Mallene (Eesti Päevaleht).



- "Lähme, mu vaprake, ma näitan sulle siin Tallinnas džihaadi!"

- "Eesti muslimite imaam sättis end elama koguduse rahaga ostetud külaliskorterisse"

- "Kaks muslimit hakkavad Tallinnas üürikorterit otsima. Mis juhtub?"

Arvamus: Krister Kivi (Eesti Ekspress), "Minge kukele oma spordiga!"