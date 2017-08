DELFI FOTOD | EKRE teatas Tallinna esinumbrid: soovime valimistel Tallinnas võtta kolmanda koha

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme ütles täna erakonna valimisplatvormi tutvustades, et partei plaanib sügisestel valimistel oma nimekirjaga välja minna pooltes omavalitsustes ja kandideerimisavaldusi on sadades. EKRE läheb valimistele loosungiga „Anname tuld!”.

„Anname tuld korruptantide pihta, bürokraatide pihta, kõigi nende jaburuste pihta, mida Eestis trotskistliku neoliberaalse demokraatia sildi all püütakse maailmarevolutsioonina ellu viia,” lausus Mart Helme, kelle sõnul antakse tuld ka rahvuste hävitamise, pagulaste maksumaksja kulul majutamise, homopropaganda pihta, aga ka selle pihta, et on linnaosi, kus pole enam praktiliselt eestikeelseid koole. „Tahame, et Eesti pealinn oleks eestikeelne ja eestimeelne,” sõnas Helme ja ütles, et Tallinnas on mitukümmend lasteaia ja kooli juhatajat, kes ei räägi eesti keelt, ehkki neil on keeletunnistused.

Sügiseste valimiste peamine küsimus on Mart Helme sõnul, kas Keskerakond õnnestub Tallinnas võimult kukutada. Martin Helme lisas, et EKRE vastandub poliitikale, mida Tallinnas aetakse, ja eesmärk on välja vahetada stagneerunud, korrumpeerunud ja ideevaesed inimesed. Kui Keskerakonna loosung on „Teised räägivad, meie teeme”, siis selle kommentaariks oli Martin Helmel nii mõndagi öelda. „Teame-teame neid tegusid prügimajanduses, linnahalli korraldamisel, Tallinna hariduse venestamisel ja seda, kuidas Keskerakond tegeleb linnaasutustele politiseerimisega. Nende tegude pärast me tahamegi Keskerakonna Tallinnas võimult välja vahetada.”

” Soovime võtta Tallinnas kolmanda koha ja oleme enam-vähem kindlad, et see on teostatav. Martin Helme

Helme sõnul on erakonna Tallinna ülelinnalises plaanis 11 punkti, millega tahetakse tegeleda, ja lisaks ka igas linnaosas eraldi programm. „Anname ka hoolimise tuld,” lausus Martin Helme. Näiteks on võetud eesmärgiks toetada linna rahaga omastehooldust, laste sündimist ja kooliminekut.

„Meie eesmärk on muuta EKRE jõuks, kellest ei saa üle ega ümber. Tahame olla need, kelleta ei saa linnavalitsust moodustada. Soovime võtta Tallinnas kolmanda koha, oleme enam-vähem kindlad, et see on teostatav ja kogu meie organisatsioon, kõik töötajad töötame selle nimel,” lausus Martin Helme. Ta kinnitas, et koostööd ei välistata kellegagi, kuid rõhutas, et kui nad ütlevad, et Keskerakond tuleb opositsiooni saata, siis ei hakata nendega pärast linnavalitsust kokku panema.

EKRE esinumbrid Tallinnas:

Mare Liiger, Põhja-Tallinna linnaosa esinumber. Erakorralise meditsiini spetsialist ja koolitaja, sotsiaaltöö ja narkoennetustöö spetsialist.

Wesse Allik, Nõmme linnaosa esinumber. Väikeettevõtja, kirjutanud kolumneid.

Kairet Remmak-Grassmann, Pirita linnaosa esinumber. Sotsiaalpedagoog, lasteaia direktor, tegeleb vabatahtlikuna perenõustamise ja väikeste laste nõustamisega, EKRE naisorganisatsiooni aseesimees.

Kersti Kracht, Lasnamäe linnaosa esinumber. Ettevõtja, ettevõtlusspetsialist, maksuspetsialist.

Urmas Reitelmann, Kristiine linnaosa esinumber. Kaitseliidu spetsialist, pikaajaline ajakirjanik, produtsent, eraettevõtja, Erna ja Pitka retkede eestvedaja.

Helle-Monika Helme, Kesklinna esinumber. Mart Helme abikaasa, muusik, kolumnist.

Urmas Espenberg, Haabersti esinumber. EKRE Põhja-Tallinna ringkonna esimees, juhatuse liige, fraktsiooni nõunik. Varem olnud ettevõtja, kirjutanud raamatuid ja on filosoof.

Martin Helme, Mustamäe esinumber ja linnapeakandidaat. Riigikogu EKRE fraktsiooni esimees.