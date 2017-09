DELFI FOTOD | Ehituspraagid juba paistavad? GAG-i uue õppehoone lipuhoidjad väändusid keset pidulikku avamist kõveraks

Täna avasid Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart ja kooli direktor Hendrik Agur Gustav Adolfi gümnaasiumi uue Kotzebue õppehoone. Lipud aga vardas väga hästi püsida ei tahtnud.

Kuigi hoone sai pidulikult avatud, ei saa õppehoones koolitöö veel täna alata, sest koolimajas pole veel kasutusluba. Mihhail Kõlvart lubas eile Delfile, et kasutusloa saamine on lähipäevade küsimus.

Häälekas kogukond kooli vilistlasi ja lapsevanemaid peab kiiret asjaajamist koolimaja puhul korruptiivseks. Kõlvart kinnitas aga, et kõik on seaduslik. "Nagu me näeme, siis ei käi see ju kiiresti," ütles ta.