DELFI FOTOD | Eesti islami kogudus pidas 90. aastapäeva. Kohal olid mitme riigi muftid ja Eesti koguduste usujuhid

Rahvusraamatukogus toimub praegu Eesti islami koguduse 90. aastapäeva konverents. Korraldajad leiavad, et selle eesmärk on „rõhutada vajadust koostöö järele erinevate usuorganisatsioonide vahel sotsiaalprobleemide lahendamisel ning samuti rõhutada vajadust dialoogi järele.“

Kohal on nii EELK peapiiskop Urmas Viilma, Eesti kirikute nõukogu president Andres Põder; Venemaa muftide nõukogu esimees Ravil Gainutdin, Eesti pearabi Shmuel Kot. väliskülalised Türgist, USA-st, Venemaalt, Kasahstanist, Prantsusmaalt, Poolast, Valgevenest, Lätist, Leedust, Soomest ja Rootsist.

Konverentsil esines riigikogu esindajana Enn Eesmaa, kes toonitas, et tal on hea meel, et nii paljud moslemid peavad Eestit uhkusega oma koduks.