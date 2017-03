DELFI FOTOD: Edgar Savisaar oma toetajatele: olen ühe jalaga invaliid, oleks imelik, kui ma ütleks teie ees, et kõik on väga hästi ja korras

Üle pika aja võis Edgar Savisaart näha avalikul üritusel - Keskerakonna Tartumaa piirkonna koosolekul. Heatujuline Savisaar rääkis ka oma tervisest ning avaldas toetust Keskerakonna juhile Jüri Ratasele.

Keskerakondlased kogunesid täna kella 11 paiku Rõngu rahvamajas, et valida kohalike valimiste esinumber. Juba nädala keskel liikusid kuulujutud, et kohale tuleb Edgar Savisaar isiklikult.

Nagu Savisaare puhul ikka, oli see siiski viimase hetkeni kaheldav. Lõpuks ütles tema tuleku südapäeva paiku välja Peeter Ernits, kes mainis, et Savisaar tervitab ning on teel. Üks Delfi allikas teadis rääkida, et Savisaare niinimetatud pildile ilmumine on osa laiemast tagasitulekust - teatavasti jõudis sel nädalal meediasse uudis, et kui tervis lubab, siis Savisaar tõenäoliselt ka Lasnamäel kandideerib.

Erakonna sees Savisaarel enam suurt mõjuvõimu pole. Tartumaa on üks tema viimaseid kantse - just seal on lisaks Peeter Ernitsale aktiivsed ka Heimar Lenk, Oudekki Loone ning Marika Tuus-Laul. Tänasel koosolekul valiti piirkonna esimeheks Ernits.

Savisaar tuli viimaks lavale kella 14 paiku. Ta pidas kõne ning vastas kohaletulnute küsimustele.

Edgar Savisaar Anni Õnneleid

Muu hulgas rõhutas Savisaar taas, et plaanib kandideerida, juhul kui tervis lubab. Samuti tõi ta välja, et ostis ja ka kasutab nüüdseks bioonilist jalga. Samas ei üritanud Savisaar mängida nii-öelda võitmatut, vaid tunnistas oma nõrku kohti. "Olen ühe jalaga invaliid, oleks imelik, kui ma ütleks teie ees, et kõik on väga hästi ja korras, hurraa. Ei ole korras, kui inimene on ühe jalaga," märkis ta. Samas tundus kõrvalt, et avameelne Savisaar oli vähemasti täna hea tervise juures ning rõõmsas tujus. Tavapärase sarkasmi asemel jagas ta isegi kiidusõnu. Näiteks, kui veel mullu sügisel vastandus ta tõsiselt Jüri Ratasega, siis praeguseks on olukord muutunud. Savisaar sõnas, et Ratas on tark mees ja teab, mis teeb.

Loomulikult järgnes Savisaare etteastele tormiline aplaus. Saatjaga koos lahkus Savisaar ürituselt kella 15.15 paiku. Ent ka tema auto juurde tekkis järjekord - vanemad keskerakondlased tahtsid Savisaare kätt suruda ning teda kallistada. Ennekõike sooviti Savisaarele muidugi jaksu terviseprobleemide ületamisel, ent ka sihikindlust sügisestel valimistel kandideerida.

Ei tasu siiski unustada, et poliitmaastiku kõrval tuleb Savisaarel võidelda ka mujal. Tal seisavad ees lahingud kohtusaalis. Kohtuprotsessi järgmine eelistung on 21. märtsil.