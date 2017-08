DELFI FOTOD | Edgar Savisaar: Narva linnapeaks saamise otsuse langetan pärast valimisi

Keskerakonna endine esimees, Tallinna linnapea ametist kõrvaldatud Edgar Savisaar ütles oma valimisliidu büroos korraldatud järjekordsel pressikonverentsil, et Narva linnapeaks pürgimist ta ei välista. Seda aga eeldusel, et valimisliit teeb piirilinnas hea tulemuse.

Edgar Savisaar on viimase kümne päeva jooksul jõudnud korraldada kolm pressikonverentsi, avada valimisliidu büroo ja tutvustada Lindakivi kultuurikeskuses oma liidu programmi.

Täna õhtul kella viieks kutsus Savisaar ajakirjanikud oma valimisliidu büroosse. "Räägime suu puhtaks!" seisis Savisaare nõuniku Andres-Marius Rosenblatti saadetud kutses.

Kitsasse kontoriruumi kogunenud kaamerate vahel oli keeruline seista, rääkimata istumisest - toole oli ruumi peale kaks, lisaks Savisaare selja taga asuv diivan.

Täpselt lubatud ajal - kell viis - saabunud Savisaar alustas kohtuprotsessi arvete õiendamisega. "Kolm nädalat on möödas ja ega ma ei ole ikka leidnud midagi, mille alusel mind süüdistada võiks. Aga võib-olla tuleb," märkis Savisaar.

Ta heitis juhtivale riigiprokurörile Steven-Hristo Evestusele ette, et too soovis muuta tõendite uurimise järjekorda. "Nagu Priit Kutser ütles, et Evestus ei ole aumees."

Savisaar kiitis käesoleval nädalal kohtus tunnistusi andnud Taavi Aasa ja Heili Luike, kes olevat omakasupüüdmatult ja ausalt käitunud. Samuti põhjendas ta, et INTA konverentsi asukoha valikul otsustati just hotell Meritoni kasuks, kuna see koht oli ennast õigustanud nii Keskerakonna ürituste toimumispaigana kui 2010. aasta jaanuaris iluuisutamise EM-il osalenud sportlaste majutamiskohana.

Loe veel

Endise linnapea rahaasju puudutavas sõnavõtus ütles Savisaar, et tema tulude ja kulude arvestamisel on tehtud valearvestusi.

Küsimusele, kas Savisaare kodust leitud sularaha oli tema oma ja miks ta nii suuri summasid kodus hoiab, jättis ta otsesõnu vastamata, kuid märkis, et üldiselt on talle sularahaga arveldamine meeltmööda. "Ma võtsin just möödunud nädalal mitukümmend tuhat välja oma arve pealt. Ja ma teen sageli niimoodi, et ma võtan pangast raha välja ja siis maksan oma arveid. Ma usun, et teie isadel ja emadel oli sama komme, aga millegipärast see ei ole edasi läinud. Ilmaasjata, küll me tuleme selle juurde tagasi."

Savisaar Narva võimalikust Narva linnapeaks saamisest: kui Narva valimisliit saab piisavalt palju hääli, siis on nende otsustada

Savisaar jättis pressikonverentsil kasutamata võimaluse tuua selgus, kas temast saab Narva linnapeakandidaat või mitte. "Mulle tehti ettepanek kandideerida Narva linnapeaks. Usun, et neid ettepanekuid ühes või teises nimekirjas kandideerida tuleb veel. Aga mina kandideerin Tallinnas, siin samas Lasnamäel. Mul on hea meel, et mul on siin palju toetajaid. Ma ei kao kuhugi, ärge lootkegi. Teil on parem, kui ma olen siin, siis ma saan kasvõi igal nädalal pressikonverentsil teile oma mõtteid avaldada," sõnas Savisaar.

"Aga nii või teisiti - kui Narvas meie nimekiri tõepoolest saab väga palju hääli, siis on juba nende otsustada, keda nad linnapeaks pakuvad ja keda sinna valitakse. Esimene küsimus on valimised nii Narvas, Maardus, Sillamäel kui Tallinnas. Kui need valimised on läbi, siis räägime linnapeadest," jättis Savisaar otsad lahti.

"Mina kandideerin kindlasti siin Lasnamäel. Ärme tekitame segadust, et keegi püüab mind Narva saata. Narva on väga kena koht ja ma heameelega toetan narvalasi, aga mina olen Lasnamäel," rõhutas ta.

Yana Toomi väidetav ettepanek, et Savisaar võiks minna Toomi asemel Euroopa Parlamenti, oli Savisaare hinnangul pigem vahetuskaup, mille tulemusel oleks pidanud saama Yana Toomist Tallinna linnapea.