DELFI FOTOD: Ämarisse saabus poolsada Prantsuse sõdurit, peagi tuleb lisa

Täna saabus Ämari lennubaasi üle viiekümne kaitseväelase, kes pärit Prantsusmaalt.

Kokku tuleb liitlassõdureid lähiajal siia ligi 1200. Otsa tegi lahti ligi 130 Ühendkuningriigi kaitseväelast, kes saabusid eelmisel reedel.

Täna Eestisse jõudnud prantslased panustavad NATO lahingugruppi järgneva kaheksa kuu vältel, andes seejärel vastutuse üle taanlastele.

Ülejäänud NATO lahingugrupi isikkoosseis ja nende varustus saabub siia lähinädalatel.

NATO 28 liitlasriigi juhid otsustasid möödunud juunis Varssavi tippkohtumisel muutunud julgeolekukeskkonna tõttu paigutada NATO pataljonide lahingugrupid Eestisse, Lätisse, Leetu ja Poola.

Ühendkuningriik on teatanud, et nende panuseks lahingugruppi on üle 800 kaitseväelasega soomusüksus, mille relvastuses on tankid, jalaväe lahingumasinad, liikursuurtükid ja soomukid. Prantsusmaa panus on 300 kaitseväelast.