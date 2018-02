DELFI FOTOD | Ajaloomuuseum avas pidulikult uue kuue saanud Maarjamäe lossi

Eile avas Eesti Ajaloomuuseum piduliku üritusega värskelt renoveeritud Maarjamäe lossi, mille uksed on alates tänasest taas kõigile lahti. Külalisi ootab Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul valminud ajaloomuuseumi suurnäitus "Minu vaba riik" ja lastele tegutsemisrõõmu pakkuv "Laste vabariik".

Eile toimunud ajaloomuuseumi pidulikul avaüritusel Maarjamäe lossis osales ka president Kersti Kaljulaid.

Eesti Ajaloomuueumi direktor Sirje Karis kinkis Kaljulaidile Eesti Ajaoomuuseumi ja Delfi ja Eesti Päevalehe koostöös valminud raamatu “Meie Eesti. 100 aastat”.

Ajaloomuuseumi pärliks on vabariigi 100. sünnipäevaks valminud suurnäitus "Minu vaba riik", mis viib külastaja retkele läbi 100 aasta, Eesti Vabariigi sünnist tänapäevani.

Paljud Eesti inimesed mäletavad laulva revolutsiooni päevi ja Heinz Valgu hüüet "Ükskord me võidame niikuinii!". Milline on olnud teekond oma riigini, kuidas on seda üles ehitatud, kaotatud ja jälle leitud -

sellest kõneleb Eesti Ajaloomuuseumi näitus. Seekord algab rännak 1905. aastast ja jõuab välja tulevikku — kunstnike Varvara ja Mari "Neuronaalsete maastikeni".

Olulisemad sündmused ja tehtud valikud avanevad nii mälestuskildude, esemete, filmikaadrite kui ka näituseruumides valitsevate meeleolude kaudu. Erinevatel ajahetkedel tuli Eestis elavatel inimestel langetada keerulisemaid või kergemaid otsuseid või püüda lihtsalt rasked ajad üle elada.

Käed külge tegevuste kaudu on külastajal võimalik igast ajaperioodist ka ise osa saada. Nii saab proovida, mis tunne võis olla Endla teatri rõdul iseseisvusmanifesti lugedes, sõita jalgrattaga minevikus, teha väike tantsutiir, seista Balti ketis ja veel nii mõndagi.

Lastele kingib ajaloomuuuseum Eesti Vabariigi juubeli puhul vahva paiga, Laste Vabariigi. See on mänguline õpikeskkond, kus on omavahel põimitud päris- ja fantaasiamaailm. Seal tegutsevad lapslased ja elab sinine lõvi koos oma sõpradega, kuid kõigil neil on ühine eesmärk ehitada üles vahva riik.

Lossi endine suvesaal on saanud uue kuue, kuid omale kohale on jäänud pannoo "Rahvaste sõprus", mille kunstnik Evald Okas maalis 1987. aastal revolutsioonimuuseumi jaoks.

Lisaks lossile ootavad Maarjamäe ajalookeskuses külastajaid Eesti Filmimuuseum, lossipark ja laste mänguväljak. Maarjamäe lossis saab merevaatega restoranis nautida nii toitu kui ka keskkonda ja muuseumipoest leiab mälestuseks toredaid kingitusi.