DELFI FOTOD: 150 tallinlast korjas ideid linnaruumi sõbralikumaks muutmiseks

Telliskivi Loomelinnakus toimunud Tallinna sotside ja Garage48 mõttetalgutel „Tuleviku Tallinn“ kogusid 150 tallinlast kokku pea 30 ideed pealinnale uute lahenduste leidmiseks. Ideed varieerusid kergliiklusteede võrgustiku parandamisest kuni sotsiaalsete probleemide lahendamiseni.

„Tallinna arengut ei peaks kõrvutama Tartu või Pärnuga, vaid Põhjala lipulaevade Kopenhaageni, Helsingi ja Stockholmiga. Selleks, et püsida nende suurlinnadega konkurentsis, peab Tallinnast saama innovatsiooni pealinn ja selle nimelt tuleb meil teha tihedat koostööd linnaelanikega,“ ütles Tallinna sotside juht Rainer Vakra.

Ettevõtja Rasmus Raski sõnul on mõttetalgud just see viis, kuidas linnas võiks poliitikat teha. „Täna olid koos inimesed tänavalt, eksperdid ja poliitikud, viimaste õlule jääb nende ideede elluviimine. Mis kõige tähtsam – linlased on saanud ise kaasa lüüa oma kodukoha arendamises, nende mõtteid võeti kuulda ja järgmised sammud linnas ei sünni mitte tagatoas, vaid inimestega koos.“ Ta lisas, et plaanib üritusel väljakäidud ideedest jätkata mitmega: „Näiteks süstlavahetuspunktid Tallinnas. Selge on, et need aitavad kogukonna turvalisusele kaasa, kuid kuidas teha see vastuvõetavaks ka asumi elanikele?“

Mentorite ja juhendajatena olid kaasatud ettevõtjad Rasmus Rask, Ott Pärna ja Helen Sildna, urbanist Teele Pehk, õppejõud Anto Liivat ning transpordispetsialist Toomas Haidak.

Töötuba oli mõeldud kõigile, kellel on huvi kaasa aidata linna tuleviku planeerimisel ning kes vaatamata oma taustale ja oskustele tahab panustada lahenduste leidmisel. Osalema on kutsutud tallinlased, eksperdid, tudengid, praktikud, teadurid, ettevõtjad, arendajad, insenerid, projektijuhid, turundajad ja kõik teised spetsialistid