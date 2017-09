Omapärane viis, kuidas kiiruseületajaid takistada.

Jäädvustustelt on näha, kuidas keegi on värvinud elektrikapile mustad ruudud, mistõttu jääb mulje, et tegu on kiiruskaameraga. Jäädvustus on tehtud Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maanteel Laulasmaal enne kohalikku kooli ja spaad.

Sarnane "kiiruskaamera" on ka näiteks Paldiski maantee ja Harku-Rannamõisa ristis.