DELFI DOKUMENTAAL | Mis elu elavad ukrainlased Eestis? Mitte kõik neist ei tule siia ehitustöödele

Kuigi suur osa ukrainlasi tuleb Eestisse ehitustöödega palka teenima, siis osa neist on siin ka näiteks palgal taludes, iduettevõtetes ning haiglates. Näiteks rääkis 33-aastane Maksim, kes töötab Ida-Viru keskhaiglas erakorralise meditsiini arstina, et tema jaoks on Eestis turvaline ning mugav töökeskkond. "Ammu oli soov muuta midagi oma elus. Oma riigi piires ei oleks see olnud võimalik," tõi Maksim näiteks välja.

Ühe probleemina toovad ehitusel töötavad ukrainlased välja, et neil esineb probleeme palkade kättesaamisega, kui tööandja pole neid nõus välja maksma.

Viimase aasta vältel on Eestis viibivate ukrainlaste hulk kasvanud ligi kolmekordselt (2017. aastal töötas lühiajaliselt Eestis 5589 ukrainlast, 2018. aastal töötas siin 15 517 ukrainlast), samuti on siia tulnud ligi kaks korda rohkem hooajalise töö tegijaid (2017. aastal oli neid 1035, 2018. aastal 2623), enamus hooajatöölisi tuleb tegema just põllumajandustöid.

22-aastane Juri töötab siin veterinaarina. Ta rääkis, et tema töö on Eestis tunduvalt paremini tasustatud ning nõutum. "Siin on võimalik koguda endale raha elukoha, auto ja muude asjade jaoks," rääkis noormees.

