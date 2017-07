DELFI BRIIFING | Venemaa vaguniäri ründavad eeskätt ärimehed, kes sooviksid EVR Cargo erastada

EVR Cargo plaan Venemaal vaguneid ehitada ja välja rentida on järsku pannud mõned poliitikud muretsema.

Esmaspäeval ajalehes Postimees ilmunud kriitiline artikkel riigifirma EVR Cargo plaanidest Venemaa suunal vagunite rentimise äri arendada on paari päevaga saanud suure hulga vastukaja opositsioonipoliitikutelt ja transiidiärimeestelt ning hetkel on plaan külmutatud. Samas on EVR Cargo üks nendest ettevõtetest, mis on otsustatud müüki panna, kuid millele on selleks eesmärgiks antud ülesanne suurendada oma turuväärtust.

Ärilehe ajakirjanik Ann-Marii Nergi aitab Delfi Briifingus lahti seletada, mis plaani sisu on, millised reaktsioonid on paari päevaga justnimelt reformierakondlastelt tulnud, kuhu on äriplaan jõudnud ja mis hakkab edasi saama.

