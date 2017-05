DELFI BRIIFING: Kas magusate jookide maks päästab riigieelarvet või tervist?

Magusamaksu kaitsevad ametnikud, kuigi otsuse maksu kehtestamiseks ja sellega kiirustamiseks tegid poliitikud.

Delfi Briifing vaatab süvitsi, kuidas ühe kuu jooksul toimus magustatud jookide maksustamise arutelu, vastulaused ja heakskiitmine. Magusamaksu üheks suuremaks selgituseks on toodud rahva tervis, kuid ekspertide soovitusi rahva tervise parandamiseks pole lõpuni arvestatud. Sotsiaalministeerium ei suuda avalikustada maksustamise mõjude uuringuid, rahandusministeeriumilt peab mõjude analüüsi eraldi välja küsima.

Koalitsioonil on aga magusamaksu eelnõu vastuvõtmisega kiire, sest järgmise aasta eelarvesse on juba planeeritud tulu. Kui aga eelnõu jääb 1. juuliks vastu võtmata, ei saa seaduse järgi see järgmise aasta 1. jaanuarist kehtima hakata. Mida see kiirustamine tähendab ja kuidas on varem selliseid asju käsitletud, sellest kõigest räägin ma rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsleri Dmitri Jegoroviga, mõttekoja Praxise analüütiku Laura Aabeniga ja karastusjookide tootjate liidu juhi Nele Normakuga.

Delfi Briifing on uus saatesari ja podcast, kus anname ülevaateid Eestis ja maailmas hetkel olulistest teemadest. Kuulake podcasti siit lehelt, lisage endale Soundcloud'i keskkonna kaudu või tellige oma nutiseadmesse Delfi Briifing podcastina näiteks muusikaprogrammi iTunes kaudu.