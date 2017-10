DELFI BRIIFING: Euroopa palkadele järele jõudmiseks peaks tootlikkus Eestis kahekordistuma

Kära lähetatud töötajate direktiivi ümber lähtub eelkõige Ida- ja Lääne-Euroopa tohutust palgavahest.

Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja sõnul peaks Eestis tootlikkus veel kahekordistuma selleks, et meie palgad hakkaksid järele jõudma jõukatele Euroopa riikidele. „Palgakasv saab jätkusuutlikult tulla ainult eksportivast sektorist,“ ütles ta intervjuus Delfi Briifingule. Oja sõnul aitaks sellele kaasa juhtimispraktikate muutused, haridusele keskendumine ja lihtsamalt öeldes kallimate ja keerulisemate asjade müümine välismaale.

Delfi Briifing selgitab seekord Euroopa liikmesriikide poolt kokku lepitud lähetatud töötajate direktiivi ja esitab küsimuse, et miks me ikkagi ei ole veel jõudnud palkades jõukamatele riikidele järele. Nimelt on just riikide suured palgavahed selleks põhjuseks, miks mõned Euroopa riigid soovivad takistada oma siseturgudel odava tööjõu pakkumist naaberriikidest.

