DELFI BRIIFING: Analüüs: Yana Toom on päeva suurim võitja

Yana Toom Foto: Karin Kaljuläte

Europarlamendi saadik Yana Toom näitas, et tema on see poliitik Keskerakonnas, kelle sõna maksab.

Keskerakondlaste Yana Toomi, Oudekki Loone ja Olga Ivanova tänasest pressikonverentsist, kus Toom teatas, et on viimasel hetkel otsustanud eraldi valimisnimekirja mitte teha, võidab ajakirjanike hinnangul kõige enam Toom ise. Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora sõnutsi näitas Toom viimase kuu aja jooksul toimunud protsessis, et tema sõna maksab erakonnas kõige enam. Tänasest otsusest võidab lühikeses perspektiivis veel ka Keskerakond erakonnana, kuna kohalike omavalitsuste valimistel Tallinnas jäävad niimoodi hääled ikkagi ühte patta kokku, mitte ei killustu nimekirjade vahel. Delfi Briifing teebki ülevaate, kuidas viimaste kuude jooksul on arenenud poliitiline lahing Keskerakonnas, mis reedese pressikonverentsiga esialgu punkti sai.