DELFI BLOGI, FOTOD JA VIDEO | Savisaar kinnitab: kandideerin valimisliidu eest Lasnamäel, Keskerakonnast aga ei lahku!

Hotellis Hilton toimunud pressikonverentsil selgitasid täna oma tulevikuplaane Edgar Savisaare valimisliit ja valimisliit Tegus Tallinn, mis teatasid eelmisel nädalal, et lähevad valimistele ühise valmisliiduga.

Tegusa Tallinna juhtkujudeks on tuntud ettevõtjad Jüri Mõis ja Urmas Sõõrumaa. Ühise nimekirja nimeks saab Savisaare Liit ja Tegus Tallinn.

Savisaar sõnas, et kandideerib Lasnamäel. "Mina kandideerin Lasnamäel, Olga kandideerib ka Lasnamäel. Urmas Sõõrumaa kesklinnas ning Jüri Mõis Haaberstis,“ märkis Savisaar. Ta lisas, et kõik eelmainitud on ka piirkondade esinumbrid. Ülejäänud nimed selguvad nimekirja üleandmisel, mille viimane tähtaeg on 5. septembril.

Savisaare sõnul on Savisaare Liit ja Tegus Tallinn orienteeritud koostööle. "Kui vaatate meie programme, siis näete, et seal on ka teistelt parteidelt ja valimisliitudelt pärinevaid põhimõtteid," lisas Savisaar.

Küsimusele, kas Tegus Tallinn maksab kinni ka Savisaare valimisliidu kampaania, vastas Sõõrumaa, et rahade jagamine toimub küll ühes toas, aga kes ja kuidas, veel öelda ei oska.

Ka küsimus, kellest saaks valimisvõidu korral linnapea, on veel lahtine. "Arutasime seda ka eile, võib-olla teeme konkursi,“ märkis Savisaar.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad käesoleval aastal 15. oktoobril.