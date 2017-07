Delfi allikas: Savisaare video filmiti juunis vahetult enne "kolme õe" pressikonverentsi, kus Yana Toom rääkis võimalikust valimisliidust

Kohalikul poliitmaastikul põhjustas sel nädalavahetusel paraja tormi YouTube'i postitatud video, kus Edgar Savisaar teatab oma valimisliidu loomisest. Delfi andmetel võeti klipp tegelikult üles juuni lõpus.

Usaldusväärne allikas kinnitas Delfile, et klipp valmis päev enne hotellis Kolm Õde toimunud pressikonverentsi ehk 27. juunil. Järgmisel päeval teatasid "kolm õde" Yana Toom, Olga Ivanova ning Oudekki Loone, et annavad erakonna esimehele Jüri Ratasele ühe nädala, et erakonna sees ideoloogilistes küsimuses üksmeelele jõuda. "Kui üksmeelt ei saavutata, teatavad Yana Toom ja Edgar Savisaar eraldi valimisliidu loomisest," kirjutas Delfi toona.

"Kolm õde" hotellis Kolm Õde. Foto: Karin Kaljuläte

Kinnitamata andmetel pidi valimisliitu vedama Savisaar ning riigikogu liikmetest võinuks sinna kuuluda näiteks ka Peeter Ernits. Yana Toom kinnitas siis, et valimisliidu programm on sisuliselt valmis ning hetkel kuulub nimekirja 93 inimest.

7. juulil aga kinnitas Toom keskraamatukogus toimunud pressikonverentsil, et mõtles ööl vastu mainitud kuupäeva ümber ning toetab seda, et Keskerakond läheb valimistele ühtse nimekirjaga. "Mina jään," kinnitas ta siis. Oma otsusest teavitas ta Savisaart samal hommikul. Ivanova ning Loone olid üllatunud ja pettunud, otsustades seejärel aja maha võtta ja edasised sammud läbi mõelda.

Antud taustsüsteem paneb Savisaar videos öeldu hoopis teise konteksti. "Inimesed usuvad mind ja mina usaldan neid. Õhk saab puhtamaks ja inimesed õnnelikumaks nii Tallinnas kui kogu Eestis," kuulutas Savisaar videos. Hetkel, kui Savisaar ütles, et tema meeskond on "kindel valik", on ekraanil Olga Ivanova. Videos on näha ka Oudekki Loonet ja Yana Toomi.

Video värskuse pani täna Postimehes ilmunud artiklis kahtluse alla ka riigikogu sotside fraktsiooni liige Jaanus Marrandi, kes märkis, et video oli salvestatud juba tükk aega tagasi, sest taustal õitsesid veel rododendronid.

Yana Toom ütles täna Delfile, et tema Savisaare videost veel eraldi valimisliitu välja ei lugenud. "Kuigi see ei ole muidugi välistatud," märkis Toom, "Edgar Savisaare puhul ei tohi keegi üllatuda. Ta on ikka suurmeister kõikvõimalikes üllatustes."

Homme koguneb Keskerakonna Tallinna nõukogu, kus arutluse all Savisaare kandideerimine ja on üpris tõenäoline, et ametlik ettepanek kandideerimiseks talle ka tehakse.