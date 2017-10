DEFLI FOTOD | Kohtusse ilmumata jätnud Kutserile määrati karistuseks 800 eurot trahvi

Harju maakohus määras arstitõendita istungitelt puudunud endisele Põhja-Tallinna asevanemale Priit Kutserile trahvi.

Harju maakohus määras Priit Kutserile seoses mõjuva põhjuseta kohtuistungile ilmumata jätmisega 800 eurot trahvi. Rahatrahv tuleb tasuta hiljemalt 31. detsembriks.

Süüdistuse järgi Tallinna eelarvest valimiskampaaniat teinud Priit Kutser ei ilmunud kohtusse 20. septembril, mistõttu jäeti ära kogu nädala kohtuistungid. Väidetava haiguse tõttu ei ilmunud Kutser kohtusse ka möödunud nädalal.

Kutser selgitas eile, et jäi 19. septembril haigeks ning palus e-kirja teel Kivilinna perearstikeskusest nohu, köha ja palaviku tõttu haiguslehte. 20. septembril Kutser kohtusse ei ilmunud ja sai samal hommikul arstilt kirja, et haigusleht on avatud. Enda sõnul ei soovinud ta haigena kohtusse tulla. Haigestumisest informeeris ta ainult oma kaitsjat, kuid mitte kohut.

Kutser arvas, et küllap sai perearst aru, et e-kirja teel haiguslehe avamine pole päris õige, mistõttu laekusid talle perearstikeskusest segased vastused. Peale selle olevat perearst kuupäevad sassi ajanud, sest 18. septembril käis ta tõepoolest arsti juures, aga siis hoopis kooli jaoks tõendit taotlemas.

Kutseril oli kohtule esitada ainult perearstiga peetud meilivahetus, kuid arstitõendit haigestumise kohta tal polnud. Kohtuniku sõnul peab kohtusse ilmumata jätmiseks väga raskesti haige olema ja külmetuse tõttu ilmumata jätmine pole põhjendatud.

Arst jäi suletud ukse taha

Kuna Kutser kohtule paari nädala jooksul tõendit ei esitanud, suhtles kohus perearstiga, kes kinnitas kohtule, et nägi Kutserit 19. septembril, kui Kutser oli terve. Kutser teatas perearstile 20. septembril, et on haige ja vajab töövõimetuslehte, mis talle esialgu ka väljastati. Arsti sõnul selgus üsna pea, et Kutser on töötu, mistõttu tal puudub õigus töövõimetuslehte saada. Kohtu jaoks tõendi taotlemise vajadust Kutser toona ei maininud.

25. septembril teatas Kutser perearstile, et vajab kohtu jaoks tõendit, mispeale arst selgitas, et tõendit pole võimalik tagantjärele väljastada ja seda tuleb taotleda haigestumise päeval koos vahetu läbivaatusega. 26. septembril soovis Kutser arsti koduvisiiti, kuid ei viibinud arsti külaskäigu ajal kodus ega vastanud telefonile.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus leidis, et kohtualune jättis mõjuva põhjuseta kohtusse ilmumata ja kohus peaks kaaluma rahatrahvi kohaldamist.

Haigestumist tõendava dokumendi esitamata jätmise tõttu ootab Kutserit ees kohtumäärus, mille sisu selgub täna.