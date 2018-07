David Vseviov poliitikute "füüsiliselt vastutama panemisest": kui keegi tuleb kellelegi kätega kallale, siis selle eest tuleb Eestis kanda ka karistust

Vseviov ütles Delfile, et niimoodi õiendati arveid natslikul Saksamaal ja bolševistlikus Nõukogude Liidus. "Lõpptulemusena tähendab see ainult ühte – inimesed, kes niisugusi loosungeid välja ütlevad, ei arvesta sellega, et ka nendega hakatakse arveid klaarima," sõnas ta. "Nagu me teame, kõik revolutsioonid söövad oma lapsi," märkis Vseviov.

Samas ei pea Vseviov sellist mõtlemist ohu märgiks Eesti ühiskonnas. "Pigem on need ikkagi uitmõtted, millele tähelepanu ei maksa isegi pöörata," sõnas ta. "Lõpuks meil on ju olemas politsei ja õiguskaitseorganid. Kui keegi tuleb kellelegi kätega kallale, siis need inimesed ju tavaliselt kannavad selle eest ka karistust. Õnneks me elame veel sellises ühiskonnas," märkis ta.

Vseviovi sõnul ei sünni Eestis midagi niisugust, mis võiks olla Eestile ohtlik, kui ei ole vastavat fooni. "Aga see foon paraku on tõesti murettekitav. Ma pean silmas arenguid maailmas ja Euroopas tervikuna," tõdes ta.