Darja Saar lahkub ETV+ peatoimetaja ametikohalt

ERR-i venekeelse telekanali ETV+ peatoimetaja Darja Saar lahkub 25. mail ametist ning ajutiselt hakkab telekanali juhi kohuseid täitma ERR-i juhatuse liige Urmas Oru.

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liikme Riina Rõõmuse sõnul on Darja Saar ETV+ programmi käivitamisel teinud ära erakordselt suure ja tänuväärse töö, vahendab ERR Uudised.

"Darja on võimekas juht ja energiline eestvedaja. ETV+ on Eesti meediamaastikul tänaseks kindlalt kanda kinnitanud ja esimene etapp on edukalt läbitud. Nüüd on aeg astuda järgmisi samme ja mõelda lojaalse auditooriumi sihikindlale kasvatamisele ning kogu ETV+ tegevuse paremale integreerimisele ERR-i teiste kanalite ja tootmisüksustega."

Lähiajal hakkab ETV+ tegevust kureerima juhatuse liige Urmas Oru ning ETV+ omasaadete ja programmi tootmist juhtima produtsent Hannela Lippus, kes on kanali juures olnud selle sünnist saati.

Urmas Oru oli aastaid Kanal 2 juht.