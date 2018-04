Darja Saar lahkub ETV+ peatoimetaja ametikohalt

ETV+ kodulehel kiitis Saar tugevat koostööd telekanali tiimis. Kuigi on räägitud, et kanali vaatajanumbrid on nadid, viitas Saar, et tegelikult on need numbrid korralikud. "Viimasel aastal on meie veebilehe külastatavus märgatavalt suurenenud - märtsis oli üle 100 000 külastuse," lisas ta, et huvi tuntakse ka nende veebikülje vastu. Saar lisas, et lahkub ERRist kahepoolsel kokkuleppel.

Loe veel