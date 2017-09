Daniel Vaarik: kas ID-kaardi turvaveast rääkimine on kellegi vandenõu?

E-residentsuse kommunikatsioonieksperdi Daniel Vaariku sõnul on ebatõenäoline, et ID-kaardi turvariski avastamine on kellegi vandenõuteooria.

Vaariku sõnul on ID-kaardi turvariski puhul tegemist olemasoleva veaga - seda nõrkust ei loonud teadlaste grupi liikmed ise, vaid nad avastasid vea, mis oli juba olemas, kirjutab Geenius. "Pahatahtlikud uurijad ei annaks meile võimalust süsteem korda teha," ütles Vaarik. Samuti märgib ta, et vandenõu puhul oleks pahalased vea "avastanud" ja sellest teada andnud hiljem. "Eesti mainele oleks võimalik palju enam kahju teha siis, kui avaldada turvarisk vahetult pärast e-valimisi," põhjendab Vaarik. "Sellisel juhul ei oleks valitsusel enam mitte midagi võimalik ette võtta turvataseme tõstmiseks, keerulisem oleks avalikkust veenda valimiste õiguspäruses ning spekulatsioonid selle üle, kas Tallinna linnapeaks sai õige inimene, võiks jääda avalikkust mürgitama pikaks ajaks." Kolmandaks põhjuseks on Vaariku sõnul teadaandmise viis. "Pahatahtlik grupp oleks läinud otse avalikkuse ette ja avaldanud võimalikult palju detaile ja instruktsioone turvariski praktiliseks ärakasutamiseks," ütles ta. "Teadlased aga toimisid teisiti." "See kõik ei tähenda, et maailmas poleks pahasoovijaid, kes näeksid hea meelega, et meie digitaalne ühiskond ei toimimiks, kuid minu arvates on oluline hinnata kõrgelt seda, et meile tullakse otse teada andma võimalikest nõrkustest," lõpetab Vaarik.