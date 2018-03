Costa Ricast Eestisse elama asunud kahe tütre isa: Eesti sotsiaal- ja haridussüsteem on väga helde, eestlased töökad ja tõsised

Costa Ricast pärit ja eestlannaga abiellunud Jason Medina Gutiérrez kiidab siinset sotsiaal- ja haridussüsteemi, mis Costa Ricaga võrreldes on väga hea, kirjutab Costa Rica väljaanne La Nación.

Kahe tütre isa Gutiérrez toob välja võrdluses Costa Ricaga väga suured lastetoetused ja selle, et pärast lapse sündi oli ka isal võimalus 10 päeva kodus olla. Samuti kiidab ta Eesti haridussüsteemi, mis on kooliminekust kuni ülikooli lõpetamiseni tasuta.

Gutiérrezi hinnangul on Eesti edu võti korruptsiooni väljajuurimine pärast iseseisvuse taastamist. See tooks tema hinnangul edu ka Costa Ricale.

Eesti omapärana nimetas Gutiérrez seda, kuidas siin varieerub päeva pikkus, olles talvel kõigest neli ja suvel sisuliselt 20 tundi. Lisaks nimetas ta ka seda, kuidas talvel võib olla Eestis 30 kraadi külma ja suvel sama palju sooja.

Väljaandes La Nacion tuleb Eestist kokku väga tore pilt: pikas loos leiab sotsiaalsüsteemi kõrval imestamist ka meie veider komme saunas käia, isegi ilma riieteta.

Eestlaste kohta ütles Gutiérrez, et esmapilgul tunduvad nad väga otsekohesed ja isegi ebaviisakad. Tema sõnul pole eestlastel aega palju rääkida ja seda peetakse sarnaselt tähelepanu keskmesse pürgimisega pigem ebaviisakaks. Eestlased on tõsised, vastutustundlikud isikud, kes alluvad reeglitele. Kui eestlane midagi lubab, siis nii ta ka teeb, tõdeb Gutiérrez.