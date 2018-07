Circle K: kuumad ilmad kergitasid veemüüki rohkem kui poole võrra

Circle K jookide kategooriajuhi Maris Puulehe sõnul kergitasid kuumad ilmad Circle K veemüüki rohkem kui poole võrra.

"Eelmisel nädalal jätkunud lõunamaiste temperatuuridega suveilmad panid Eesti inimesi võrreldes eelmise aasta juuli keskpaigaga oluliselt rohkem jahedaid jooke tarbima. Eesti juhtiva mugavuspoodide keti Circle K müügistatistikast selgub, et vett osteti eelmisel nädalal ligi poole rohkem, alkoholivabade jookide müük kasvas 44 protsenti," ütles Puuleht.

Puulehe sõnul kasvas gaseeritud ja gaseerimata pooleliitristes ja pooleteistliitristes pudelites vee müük eelmisel nädalal keskmiselt 60 protsenti, 1,5-liitriseid Circle K veepudeleid osteti lausa 100 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal nädalal.

“Eesti inimene teab hästi, et kuumade ilmadega on oluline palju vett tarbida ning end jahedate jookidega turgutada, et vältida ülekuumenemist ja sellest tekkivaid terviseprobleeme. Circle K teenindusjaamad hoiavad jooke külmkapis, seega on mõnus värskendus riiulilt kohe võtta,” ütles Puuleht.

Lisaks veele on tema sõnul päikesepaisteliste ilmadega tublisti kasvanud ka jäätise müük. Võrreldes eelmise aasta sama nädalaga osteti jahutavat maiustust 56 protsenti rohkem.