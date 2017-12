Bussis tukkuma jäänud poiss jõudis tänu tähelepanelikule bussijuhile õhtupimeduses tervena koju

Reisija tunnustab bussijuhti, kes Tallinna lähedal Luigel juhatas õigel ajal ja õiges kohas maha bussis tukkuma jäänud algklassipoisi.

Õhtulehe vihjete postkasti laekus kiri, kus kiideti bussijuht Ülo Männikut, kirjutab Õhtuleht.

„Tahan tänada bussijuhti, kes oli väga tähelepanelik. Väike algklassi poiss jäi tukkuma, aga juht oli ilmselt meelde jätnud peatuse, kus ta pidi väljuma,“ kirjutab hea lõpuga seika märganud sõitja Hansabussi tagasisides. „Ta äratas poisi üles ja ütles, et buss jõudis Luige peatusesse, kus too olevat tahtnud maha minna. Tore, et laps sai pimedas detsembriõhtus õiges kohas väljuda ja jõudis suurema ehmatuseta koju.“

