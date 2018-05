Bussijuht üritas jalgrattal sõitnud Jürgen Ligi teelt välja rammida, ent TLT ei soovi juhtumit kuidagi kommenteerida

Eile kirjeldas poliitik Jürgen Ligi oma sotsiaalmeedia kontol, kuidas Tallinnas Paldiski maanteel jalgrattaga sõites linnaliinibuss teda teelt välja puksida üritas. Tallinna Linnatranspordi AS keeldub sel teemal kommentaare jagamast.

Ligi märgib oma postituses, et on ühendust võtnud ka Tallinna Linnatranspordi AS-ga, et juhtumist teatada, kuid lisaks sellele, et linnatranspordi ametnikud juhtunut kahetsesid, ütlesid nad, et tegu pidi siiski olema kellegi teisega, sest Ligi mainitud numbrimärgiga buss olevat sel ajal olnud hoopistükis Männikul.

Delfi küsis antud juhtumi kohta kommentaari ka Tallinna Linnatranspordi AS-lt, kuid avalike suhete spetsialist Urmas Tooming ütles, et liiklusdirektor on Ligiga isiklikult rääkinud ja rohkem midagi lisada ei ole. „Tallinna Linnatranspordi AS-i liiklusdirektor on Jürgen Ligiga isiklikult vestelnud ja talle kõik selgitused andnud, mistõttu meie rohkem seda juhtumit ei kommenteeri,” sõnas Tooming.

Sellest võib järeldada kolme asja: esiteks, kõik toimus täpselt nii, nagu Jürgen Ligi kirjeldas. Teiseks, seniajani roolib Tallinnas autobussi isik, kes üritas jalgratturit teelt välja suruda. Kolmandaks, Tallinna Linnatranspordi AS peab säärase eluhoiakuga roolikeerajat töö tarbeks kõigiti sobilikuks.