Bürokraatia: Siim Kiislerist sai kaheks päevaks riigikogu põhiseaduskomisjoni juht

Riigikogu põhiseaduskomisjon kinnitas eile esimeheks Siim Kiisleri (IRL) ja aseesimeheks Jüri Adamsi (Vabaerakond). Asja konks on selles, et Kiisler siirdub juba esmaspäeval valitsusse keskkonnaministriks.

"Põhjus oli selles, et vastavalt kodukorra seadusele on istungit võimalik läbi viia juhul, kui on olemas komisjoni esimees ja aseesimees. Tekkis olukord, et esimeest ei olnud, ja keda valida esimeheks pikemaks ajaks, ei ole veel kokku lepitud. See oli põhjus, miks oli vaja ajutine lahendus teha, meeldib see või ei meeldi," põhjendas täiskuuöö eel tehtud vangerdusi komisjoni liige Mart Nutt (IRL). Riigikogu kodu- ja töökorra seadus näeb nimelt ette, et kui riigikogu komisjoni esimehe volitused lõppevad ennetähtaegselt, siis tuleb korraldada erakorraline valimine järgmisel komisjoni istungil.

Jätkusuutlik lahendus lepitakse Nuti sõnul kokku siis, kui uued ministrid on ametivande andnud ja eelmised riigikokku tagasi saadetud. "Inimesed, kes tulevad komisjoni esimeeste kohtadele, ei ole võib-olla praegu riigikogu liikmed. Nemad peavad olema osalised selles protsessis," sõnas ta ja lisas, et seega pole enne teisipäeva võimalik selle teemaga edasi minna.

"See on puhas formaalsus, sisuliselt pole siin midagi taga," tõdes ta ja märkis, et ideaalis võiks olla võimalik istungit läbi viia ka ilma esimehe või aseesimeheta määrates neile kohusetäitja.

Delfile teadolevalt ei vaimustanud kaheks päevaks esimehe valimine just kõiki komisjoni liikmeid ja nii pidi esimeest valima kaks korda, sest esimese hääletuse tulemusel jagunesid hääled pooleks. Nii Adams kui ka Kiisler said mõlemad viis häält, mis tähendab seda, et üks koalitsiooni liige pidi andma oma hääle opositsiooni kandidaadi poolt. Et Adamsi kandidatuuri seadis üles vastasleeri kuuluv Peeter Ernits, võib arvata, et kolama läks just tema hääl.

Esmaspäeval vahetub välja kolm IRL-i ministrit. Rahandusminister Sven Sesteri asemel saab ministriks ettevõtja ja poliitik Toomas Tõniste. Välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Jüri Luik vahetab välja kaitseminister Margus Tsahkna. Keskkonnaminister Marko Pomerantsi ametikoha saab endale riigikogu liige Siim Kiisler. IRL-i ministritest jäävad oma kohale justiitsminister Urmas Reinsalu ja sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. Ministrikohast jääb järjekordselt ilma Marko Mihkelson.