Brüsseli PR-gurude "lemmik" Jürgen Ligi pööritab Tõniste intervjuu peale silmi: sellist nõtkust pole enne olnud

Brüsseli PR-gurude "lemmik" Jürgen Ligi iseloomustas rahandusminister Toomas Tõniste päheõpituna näivat inglisekeelset intervjuud kui õppematerjali, kuidas minister välismaa ajakirjanikega suhtlema peab. Teema on Ligile hingelähedane - mäletatavasti oli just tema intervjuu ministritele näiteks, kuidas ei tohiks kaamerate ees ajakirjanikega suhelda.

"Brüsseli PR-gurudel on nüüd valminud ka õppematerjal, kuidas minister välismaa ajakirjanikega suhtlema peab. Et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada algusest ja olla laitmatu kõiges," ironiseeris Jürgen Ligi oma Facebooki lehel, lisades, et "keegi pole veel olnud nii vahetu". Kuuldustele, et tegu on tavapärase oma maa eesmärkide tutvustamisega vastab kogenud ministriportfellide kandja, et ega ikka nii ei ole. "Sellist asja ega nõtkust pole enne olnud."

Euroopa rahandusministrite kogunemisel (Ecofin) Brüsselis vastas Eesti rahandusminister Toomas Tõniste enne majja sisenemist Euroopa ajakirjanike küsimusele. Meie rahandusministri vastusest ning lisaküsimuse eiramisest kerkib küsimus, kas minister esitas päheõpitud teksti?

Teemat kommenteerinud Jürgen Ligi on aga ise sattunud PR-gurude tähelepanu orbiiti. Juuni lõpus avalikustas Eesti Ekspress loo sellest, kuidas Euroopa Liidu eesistumiseks valmistuvate ministrite meediakoolituse ajal näitasid Brüsseli PR-gurud Eesti ministritele ka videot kõige halvemast meedia­esinemisest üldse: saabub minister, astub autost välja, pintsak kuidagi ühte varrukat pidi seljas, ühes käes tilbendab kott, teise käega topib sär­ki püksi, ministril tülpinud nägu "kuhu ma olen sattunud", ajakirjanik küsib midagi, minister kummardub küsija poole: "what?" (ise samal ajal jätkates särgi püksi toppimist), ja lõpuks teatab minister küsimuse peale otse "Nothing to say".

Nii ei tohi mingil juhul esineda, õpetasid Brüsseli PR-inimesed Eesti ministreid.

Eesti ministritele tekitas videolõik "maailma kõige halvemast meediaesinemisest" aga nalja: see ju meie oma Jürgen Ligi, keda koolitusmaterjalides näidati.

Eesti rahandusministri Jürgen Ligi saabumine Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungile 15. oktoobril 2013 Luksemburgis.

