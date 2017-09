Briti välisminister lubas ka peale Brexitit Balti riike kaitsta

Briti välisminister Boris Johnson teatas täna enne kohtumist Balti riikide ja Põhjamaade välisministritega, et Suurbritannia jääb Balti riike Venemaa eest kaitsma ka peale oma lahkumist Euroopa Liidust.

See, et Briti sõdurid on NATO missiooni raames Eestis Venemaad heidutamas on tema sõnul "kindel demonstratsioon, et Suurbritannia toetab alati oma liitlasi välise agressiooni vastu, ja sõnum teistele, et ühtsus, mida NATO toodab ja hoiab, ei murdu eales".

Ta lisas, et lahkudes Euroopa Liidust jääb Suurbritannia ikka kaitsma ühiseid huve.

Sarnase sõnumiga sellest, et ka peale Suurbritannia lahkumist EList jääb kaitsekoostöö tihedaks, tuli välja Taani välisminister Anders Samuelsen.

Kohtumine toimub ajal, kui Venemaa ja Valgevene valmistuvad suureks õppuseks nimega Zapad 2017. Balti riigid kardavad, et Venemaa võib õppuse ajal korraldada provokatsioone, näiteks väiksemaid piiririkkumisi.

Zapadiga samal ajal toimub Rootsis õppus Aurora 17, kus osaleb 19 000 sõdurit. Lisaks rootslastele on seal sõjaväelased ka Taanist, Eestist, Soomest, Prantsusmaalt, Leedust, Norrast ja USAst.

Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust 2019. aastal.