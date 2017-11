Briti laevakaitsjad said pärast vabanemist lähedastega suhelda, Eesti meestel puudub siiani kontakt kodustega

Eile India kohtus õigeks mõistetud ja täna vanglast vabanenud 14 Eesti laevakaitsjat pole siiani saanud lähedastega suhelda.

Kuigi Eesti suursaadik Indias Riho Kruuv ERR-i raadiouudistele ütles, et mehed on ajutises majutuskohas ning said kätte oma telefonid, et lähedastega suhelda, siis laevakaitsja Lauri Aderi ema Maret Veikati sõnul pole see nii.

"Britid on lähedastega suhelnud. Eestlased ei ole saanud asju kätte ja nad on teadmata hotellis. Ühel poisil oli emaga hetkeks suhtus, kuid me ikkagi ei tea, kus nad täpsemalt on. Meil puudub kontakt täielikult," sõnas Veikat.

"Ma ei saa välistada, et neil on telefonid käes, kuid suhtlemiseks on ka kaarti vaja. Eesti aja järgi kella 16.00 paiku nad alles läksid oma asjade järele," lisas Veikat.

"Isegi hotelli nime pole meile öeldud. Suhtlesin ühe Briti laevakaitsja õega ja tema sõnul on britid erinevates hotellides, vastavalt oma võimetele," ütles Veikat. Kõik 14 Eesti laevakaitsjat on tema sõnul aga kindlasti ühes kohas.

Veikati sõnul ei saa ka kindel olla, et (loodetavasti) peatselt kätte saadav elektroonika ka töötab. "Indias olid viimastel aastatel erakordselt suured sajud ja inimohvritega üleujutused".

Vaata videost, kuidas Briti laevakaitsja oma lähedasi rõõmusõnumist teavitab.

Eile saabus Indiast kauaoodatud rõõmusõnum, et Chennai kõrgem kohus on rahuldanud laevakaitsjate apellatsioonikaebuse ja aastaid vangis istunud mehed õigeks mõistnud. 35 laevakaitsjat, kelle seas on ka 14 Eesti kodanikku, peeti Indias kinni juba 2013. aasta oktoobris.

India prokuratuur saab järgmise 90 päeva jooksul kohtuotsuse edasi kaevata. Sellepärast pole veel selge, millal laevakaitsjad saavad koju sõita. Otsus võib tulla juba ülehomme või ka alles 90 päeva pärast.

India Tamil Nadu osariigi politsei arreteeris 35 laevakaitsjat, sealhulgas 14 Eesti kodanikku, 2013. aasta oktoobris. Meeskonnale esitati süüdistus ebaseaduslikus tankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja ebaseaduslikus India territoriaalvetesse sisenemises. Vahepeal vabastati laevakaitsjad kautsjoni eest ja 2014. aasta juulis tunnistas Tamil Nadu osariigi kohus neile esitatud süüdistused alusetuks. Sama aasta septembris kaebas India politsei juhtumi edasi India ülemkohtusse. Aasta hiljem saatis ülemkohus laevakaitsjate kohtuasja tagasi Tamil Nadu osariigi kõrgeimasse kohtusse, kus nad mõisteti 2016. aasta alguses viieks aastaks vangi.