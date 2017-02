Briti Brexiti-minister David Davis külastab Eestit

Eeloleval esmaspäeval, 20. veebruaril, külastab Eestit Ühendkuningriigi Brexiti-minister David Davis.

Lühivisiidi käigus kohtub Davis riigikogu väliskomisjoni esimehe ja EL asjade komisjoni liikme Marko Mihkelsoniga ning Eesti alalise esindaja ELi juures Matti Maasikaga. Kohtumistel arutatakse Brexitiga seotud küsimusi ning kahe riigi koostöövõimalusi peale UK lahkumist Euroopa Liidust.

Viimase kohtumise järel annavad David Davis ja Matti Maasikas ühise pressikonverentsi.

Järgnevatel päevadel külastab David Davis ka Lätit ja Leedut.

Brexiti ministeerium ehk Department for Exiting the European Union on loodud 2016. aasta suvel juhtimaks kõnelusi Euroopa Liiduga UK lahkumisel liidust ning kujundamaks tulevasi suhteid UK ja ELi vahel. David Davis on ministeeriumi juhiks selle loomisest saadik.