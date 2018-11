Brexiti kokkulepe Euroopa Liidu ja Suurbritannia vahel riigikogus hääletusele ei tule

"Kuigi lahkumisleppe läbirääkimised on olnud pingelised, on viimastel nädalatel tehtud suuri edusamme lahenduste leidmisel seoses Ühendkuningriigi otsusega lahkuda EList ning me oleme kindlad, et saavutatu vastab Eesti ootustele. Lahkumisleping tagab Ühendkuningriigi korrapärase lahkumise ja selles on kaitstud Euroopa Liidu 27 liikmesriigi, sealhulgas Eesti huvid," ütles Mikser välisministeeriumi teatel.

Minister lisas, et järgmiseks otsustavaks sammuks saab olema Ühendkuningriigi parlamendi otsus. Leppe kohaselt säilivad praegused kodanike õigused ning stabiilsus Iiri saarel.

„Tulevikusuhte läbirääkimiste osas on Eestile eriti oluline tihe majanduslik suhe ning sujuva koostöö jätkumine sise- ja välisjulgeoleku alal ning välispoliitikas. On vajalik võtta paindlik hoiak uute koostöövormide ja –protseduuride väljatöötamiseks, et tagada tõrgeteta koostöö jätkumine,“ sõnas välisminister ja lisas, et kuigi Euroopa Liit töötab selle nimel, et kokkuleppele jõudmine on võimalik, tuleb valmis olla ka leppeta stsenaariumiks.

Ratas avaldas heameelt, et pärast pikki ning keerulisi läbirääkimisi on jõutud leppeni, mis võimaldab Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisprotsessiga liikuda korrapäraselt edasi ning annab kindlustunnet kodanikele ja ettevõtjatele. „Ühendkuningriik on ja jääb Eesti jaoks lähedaseks partneriks ning sõbraks Euroopas. Meid seob ajalugu, usaldus ja pikaajaline koostöö Euroopa Liidus ning ühine vastutus Euroopa julgeoleku eest,“ lausus peaminister Ratas.