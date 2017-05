Brexiti kampaania eestvedaja Nigel Farage Eesti Päevalehele: meie sõnumites polnud midagi fundamentaalselt valet

Suurbritannia tuntuim Euroopa Liidu vastane poliitikategelane, Brexiti kampaania eestvedaja Nigel Farage ütles Eesti Päevalehele antud intervjuus, et ei näe Brexiti kampaanias mingeid eetiliselt halle alasid. Tõsi, ta tunnistas, et üks väljaütlemine oli viga.

Kampaaniameister selgitas, et Brexiti kampaania ajal õppis ta sõnumi lihtsuse olulisust. "Me saime hääletama 2,5 miljonit inimest, kes tavaliselt ei käi hääletamas. Mis tõi nad hääletama? Probleemist arusaamine," sõnas Farage.

Siiski on Brexiti kampaania eestvedajale ette heidetud liiga lihtsaid sõnumeid ning pooltõdede kasutamist. "Nad rääkisid 50 aasta, et see on kaubandusliit, ärge muretsege, aga pärast valitseti meid kuskilt mujalt. Seega olid valed teisel pool," kritiseeris Farage vastuseks.

Seda, et Brexiti kampaanias oleks eetiliselt midagi valesti tehtud, Farage ei arva. "Meil oli üks tsitaat tervishoiu rahastamise kohta, mille Boris (Johnson, Briti välisminister, üks Brexiti pooldajate käilakujusid - toim.) ütles, ja see oli viga. Aga kampaania ajal tegid mõlemad pooled vigu. Meie sõnumites polnud midagi fundamentaalset valet," kirjeldas Farage.

Farage rääkis, et näeks Euroopat kui rahvusriikide liitu, millel on nõukogu, mis teeb otsuseid, aga mitte komisjon, mis teeb seadusi. Alternatiivina käib ta välja nn ühel tänaval elavate naabrite liidu. "On meie kõigi huvi selle tänava probleemidega tegeleda - müra, krimi, kurjad koerad. Naabrid teeksid koostööd asjade puhul, mis meid kõiki häirivad. Aga naabrid ju ei koputa üksteise uksele ega tee endale ühist eelarvet. Nii näen mina Euroopat," selgitas Farage.

