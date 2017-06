Botaanikaaia direktor lahkub ametist

Tallinna botaanikaaia direktor Karmen Kähr lahkub omal soovil alates 21. juunist ametist. Kokku juhtis Karmen Kähr botaanikaaeda pea kaheksa aastat. Uue juhi leidmiseks kuulutab botaanikaaia teadusnõukogu välja konkursi.

Ametist lahkuva direktori sõnul on kaheksa aasta jooksul jõutud väga palju ära teha selleks, et muuta botaanikaaed rahvusvaheliselt tuntud teadus- ja haridusasutuseks ning kaasaegseks külastuskeskuseks. “Teemavaldkondi, millega kaheksa aasta jooksul botaanikaaias olen tegelenud, on olnud mitmeid, kuid olulisemateks pean nendest töötajate olulise palgatõusu välja võitlemist 2014. aastal, uue ja moodsa kollektsiooniala rajamist Meelte aias, territooriumile piirdeaia paigaldamist kollektsioonide vandalismi eest kaitsmiseks ning külastajate arvu suurendamist 60 000ni,” ütles Karmen Kähr.

Kähr loodab, et mitmed juba algatatud projektid ei jää seisma ning uus juht viib need edukalt ellu. “Tänan meeldiva koostöö eest kõiki botaanikaaia töötajaid ning partnereid ja loodan, et seni alustatud edukad projektid jätkuvad sama innukalt,” lisas Karmen Kähr.