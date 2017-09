Boroditš: faktiviga pole, eestlased toetavadki enim Reformierakonda

Deniss Boroditš, Reformierakonna kandidaat Lasnamäel, ütles, et Reformierakond ei teinud midagi valesti, kui levitas reklaami, mis teatas, et eestlaste lemmikuks on Reformierakond ja muukeelse valija lemmikuks Keskerakond.

Pärnu linnavolikogu reformierakondlasest esimees Andrei Korobeinikul tekkis seda Reformierakonna reklaami nähes küsimus, kas ta peaks Pärnus valima Keskerakonna linnapeakandidaat Kadri Simsonit. Boroditšil sellist küsimust ei tekkinud. Ta ütles, et reklaam tugineb Emori uuringule ja Reformierakond ei pannud mööda ei protsentidega ega terminoloogiaga. "Mõni arvas, et eestimeelne tähendab ainult eestlast. Minu teada ei ole, eestimeelne ei oma mingit rahvust. Mina ei näe selles mingit probleemi. On normaalne, kui iga erakond üritab mobiliseerida oma valijat," rääkis Boroditš. Palju rohkem häiris teda Keskerakonna reklaam, milles mindi hirmutamise peale, et kui Keskerakonda ei valita, pannakse lasteaiad ja vene kultuurikeskus kinni. See ei vasta faktidele. Reformierakonna reklaam peegeldab aga tema sõnul uuringutulemust. Kas Reformierakond on eestlaste partei? "Ei ole, ma pole ka rahvuselt eestlane, aga kuulun sinna," ütles Boroditš. Reformierakonnas on ka venelasi, ukriainlasi ja teisi. Ta ütles, et eestlaste seas on Reformierakond number 1, see on fakt.

Rahvusliku viha õhutamine? Reformierakonna rahvusküsimust võimendav reklaam tekitab teravaid reaktsioone Kas valimisreklaame tehes on õige niimoodi eristada eestlasi ja venelasi? Boroditš vastas, et millegipärast küsivad ka uuringufirmad inimestelt rahvust. Miks nemad siis eristavad seda? Pikas perspektiivis oleks tema sõnul hea, kui oleks üks ühiskond ja inimesi ei lahterdaks eestlasteks, venelasteks ja teisteks. Seda üritabki Reformierakond teha.