BLOGI, VIDEO ja FOTOD | Yana Toom mõtles öösel ümber: eraldi nimekirja pole vaja! Ivanova ja Loone on pettunud, et Toom neid alt vedas

Kell 12.30 Tallinna Keskraamatukogus alanud pressikonverentsil oli Toom selgelt väga heas tujus. Ta lõõpis isegi, et vee asemel võiks laual viin olla. Mihhail Kõlvartit nimetas ta pidevalt hellitavalt Mišaks, mis viitas samuti sellele, et Toom on ikkagi partei nii-nimetatud peavooluleeris.

Olga Ivanova ja Oudekki Loone olid pettunud. Pressikonverentsil selgus, et veel eile õhtul oli asi klaar - tuleb eraldi nimekiri! Ometi mõtles Toom öösel ümber. Hommikul helistas ta sellega seoses ka Edgar Savisaarele.

Ivanova ja Loone võtavad aja maha, et mõelda läbi edasised sammud ning seegi, kas jäädakse erakonda või mitte. Pressikonverentsil viibinud Kadri Simson ning Mihhail Kõlvart soovitasid neil seda teha. Sama arvas ka Toom.

Mõneti võib praegune Toomi käik tunduda üllatav. Möödunud kolmapäeval kinnitas Toom, et Keskerakonnast võib eralduda leer, kel on oma valimisnimekiri 93 isikuga eesotsas Edgar Savisaare, tema enda, Olga Ivanova ja Oudekki Loonega.

Veel eile käisid läbirääkimised. Ühtset Keskerakonna nimekirja pooldav Mihhail Kõlvart sõnas Delfile, et olukord on lahtine. "Päris ausalt: ei tea."

Toom mainis üleeile oma intervjuus Eesti Päevalehele, et siis oli kokkulepe kahe leeri vahel "50 : 50" staadiumis. Ebaselge on seegi, mis roll on praeguses olukorras Edgar Savisaarel. Viimastel nädalatel pole ta meedias sõna võtnud. Eile kadus internetiavarustest ka tema Facebooki konto, mis oli tema peamiseks suhtluskanaliks avalikkusega.

Keskerakonna siseheitlus

Pressikonverentsi ametlik osa on lõppenud!

Toomilt uuriti, mis arvab olukorrast Savisaar. "Mis puudutab tema rolli minu otsuses, peamine roll on minul endal. Helistasin Edgarile, et otsustasin," märkis ta. "Mida teeb Edgar Savisaar, ei tea. Ja seda ta minuga ei aruta."

"Keskerakonnas on iga liige oluline," toonitas ka Simson. "Täna on võimalik minna üheskoos edasi. Kui Ivanova on puhkuselt naasnud, siis loodetavasti on ta samal arusaamisel."

Simson ütles, et paljud "kolme õe" ettepanekud olid asjalikud ja neid ettepanekuid on võimalik ellu viia.

Ivanova ütles, et teeb otsuse edasiste plaanide osas augustis.

Ivanova sõnas, et ei peaks käituma nagu Tsahkna ja Mihkelson, et kohe lahkuda. "Oleks aus, kui ütleme seda juhatuses ja siis läheme minema," rääkis ta edasistest sammudest. Kindlat otsust veel pole!

Toom lisas (Kõlvartit hellitavalt Mišaks kutsudes), et loodab, et nad kõik on ühel hetkel ühel pool barrikaadi.

"Erakonnas pole ühtegi inimest, kellele tahaks öelda: sina jääd, sina võid minna," ütles ta ja lisas, et on õnnelik, et Toom jääb. Ta märkis, et oleks õnnelik ka Ivanova ja Loone sama vastuse puhul.

Kõlvart nentis, et tallegi ei meeldi osad erakonna sõnumid, aga parandada saab seda olukorda vaid koos pingutades.

"Kui on eriarvamused, kas peab kohe ütlema teie ja meie? Otsima vaenlasi? Või on võimalik ka kokkulepe ja suuremad eesmärgid. Kõik peame pingutama. Sõltumata, mis erakonnast oleme, mis rahvusest oleme," rääkis Kõlvart.

"Mida meedia teeks juulikuus, kui pole Keskerakonda," sõnas Kõlvart irooniliselt meediatähelepanu kohta ja lisas, et isegi laulupidu jäi selle kajastuse varju.

"Mina ütlen seda, et võtame enda jaoks mõtlemisaega. Paari tunni jooksul keeruline midagi ära otsustada. Õnneks puhkuse aeg, saab natukene puhata," jättis ta otsad lahtiseks.

Ivanova ütles, et poolikud lahendused ei sobi Keskerakonna valijatele. "Seepärast mina olen veendunud, et eilne otsus oli meile õige," sõnas ta plaani kohta eraldi nimekiri teha.

Ivanova ütles, et kui nende plaane teostatakse Keskerakonna platvormi raames, on tal hea meel, aga autoriõigused jätaks ikka endale.

Olga Ivanova tänas võimaluse eest siin istuda. "Olen Oudekkiga 100 protsenti nõus, tänane pressikonverents on meie jaoks ootamatu asi, kuna jah, eile õhtul läksime teise arusaamisega koju magama," märkis ta.

"Ma ei tahaks ühtegi ust ühegi pauguga kinni lüüa," toonitas Loone, viidates parteisse kuulumisele.

Loone ja Ivanova näost on selgelt näha, et nad on pettunud - see pole see pressikonverents, mida nemad ootasid.

Loone märkis ka seda, et Toom helistas hommikul Edgar Savisaarele ja teatas oma otsusest.

Loone: Mõningad pildid said selgemaks küll, kuid muret teeb see, et kõnelused süvendasid minus arusaama, et Keskerakonnast on saamas uus Isamaaliit. Ja see mulle üldse ei meeldi.

Loone: Läksin magama teadmisega, et meil tuleb siin teistsugune pressikonverents. Hommikul selgus, et tuleb "Mina jään" sõnumiga pressikonverents.

Toom: "Need asjad on saavutatud, tahaks rohkemat, aga rohkemat kahjuks ei saanud"

Edaspidi on Toomi sõnul otsustajate ringi kaasatud ka Kolm Õde

Toom: Laiendame erakonnasiseselt otsustajate ringi.

Toom: Erakond seisab selgemini oma positsioonide ja väärtuste eest väljas.

Toom: Töötasime välja oma valimisplatvormi programmi, milles on 15 punkti. Kaks asja jäid lahtiseks, mis vajavad täiendavat analüüsi.

Simson: Tänan Yanat, et ta jääb. Sama palve on see ka Olga Ivanova ja Loone suhtes

Simson: Erakonna toetus on kasvamas, ülekaalukas Tallinnas, aga tugev ka maapiirkondades.

Yana: See ei olnud mina, need olime meie koos.

Simson: Me ei saa sajaprotsendiliselt programmi ellu viia, aga püüame nii palju kui vähegi võimalik oma lubadusi ellu viia. Kõnelused valdavalt olid Tallinna teemadel. Yana on välja käinud päris palju nutikaid ettepanekuid.

Simson: Kõneluste üks tulemus on see, et saame nüüd üksteisest paremini aru.

Toomi sõnul on üheks erakonda jäämise põhjuseks ka rõõmuhõisked, mis nende lahkumise spekulatsioonide taustal tekkisid.

Toom: "Mulle ei meeldi paljud asjad, kuidas Keskerakond on näidanud end valitsuses. Pidasime mitmeid kõnesid, ka peaministriga. Arvan, et üht-teist annab muuta küll."

Yana Toom vabandab oma "õdede" ees, et järsult ümber mõtles.

Yana Toom: Kasutan laulupeo sõnumit: "Mina jään!"

Yana Toom võtab moderaatori rolli, sest Jakko Väli olevat maale seenele sõitnud.

Lisaks "kolmele õele" on kohal näiteks Mihhail Kõlvart ja Kadri Simson.

Kohapeal viibiva Delfi reporteri sõnutsi liiguvad juba praegu kuuldused, et tõenäoliselt eraldi nimekirja siiski ei tule.

Delfi TV alustas otsepildiga.

Yana Toomi esindaja teatas kirjatsi, et pressikonverents toimub kell 12.30 keskraamatukogu suures saalis. Delfi teeb sealt otseülekande!

