BLOGI, VIDEO JA FOTOD | Indrek Tarand rääkis eilsest peksmisest: loodan, et see murdlainetus hoiab vägivallatsunami ära

Pressikonverentsil olid kohal sotsiaaldemokraatide esimees Jevgeni Ossinovski, Euroopa Parlamendi saadik Indrek Tarand ja siseminister Katri Raik. Tõsi, Tarand hilines. Esmalt andsid eraldi pressikonverentsi Ossinovski ja Raik (ülalolev video).

Tarand sattus eile EKRE meeleavaldusel rüselusse, mille käigus teda löödi. Raik on Andres Anvelti asemele asunud uus siseminister.

Tarandi pressikonverents

Tarand: EKRE kaebust vara lõhkumises ei oska kommenteerida, keegi pole seoses sellega ühendust võtnud.

Tarand: raamatuid ei võimaldanud sündmuste käik osalistele jagada. Natuke jagasin, vaid üks inimene keeldus, põhjendades, et ei loe juutide teoseid.

Tarand: loodan, et see murdlainetus hoiab vägivallatsunami ära. Olen küllalt uhke, et mu tegevus võimaldas avada silmad paljudel nõidusunes viibijatel.

Tarand: olin sunnitud neid videosid vaatama koos politsei uurijaga. Asi mitte ainult ei näe halb välja, vaid ka on halb. Grupiviisiline avalik vägivald Euroopa Parlamendi saadiku vastu on ebatavaline.

Raik: Tarand ei olnud tarbinud alkoholi, ta palus ise politseil testi teha.

Ossinovski: kui korraldatakse avalik meeleavaldus, kui keegi tahab sellel sõna võtta, siis võib ikka sõna võtta. Eile palusime viisakalt esinemisvõimalust. Ka ise suhtlesin eile kümnete inimestega, kes arvasid, et tahame teha piirid lahti ja lasta kõigil valimatult sisse kolida. Rääkisin, et ei taha seda, nad olid hämmingus ega osanud midagi öelda.

Ossinovski: Tarandi lavaleminekut hindan inimese vaba tahtena esineda.

Ossinovski: kõigil inimestel on õigus viibida avalikus ruumis ja tunda end turvaliselt. Indrek Tarand käitus seaduse piires. On omaette küsimus, kas valik, et ta soovis laval rääkida, kas see oli hea või mitte, seda võib hinnata erinevalt, aga küsimus ei ole selles, vaid, et olukorras, kus avalikul meeleavaldusel viibinud inimesele mindi kallale. Seda ei saa tolereerida. Argument sellest, et ise ta sinna läks, on sama, kui jutt, et vägistatud tüdruk oli süüdi, sest seelik oli lühike.

Raik: paragrahv 263 alusel on alustatud kriminaalasja, see puudutab avaliku korra rasket rikkumist.

Raik: miitingu korraldajad hirmul, korraldaja peab suutma korda hoida. Kui korraldaja ei suuda, peab sekkuma politsei. Eestis ei pea keegi kartma.

Katri Raik: osalesin miitingul. Ma võtsin selle endale kokku sellega, et ühe vabadus lõppeb seal, kus teisel hakkab valus. Sõna on väga suur relv. Mulle öeldi, et mine Narva tagasi. Minult küsiti, miks sa siin oled. Ka mul on õigus miitingul olla. Ka plakatid on relv. Vägivalda ei õigusta miski. Kui vaidleme selle üle, kas löödav on purjus, siis ka purjus inimese löömist ei õigusta miski. Miitingul osalenutel lihtsad küsimised, pension, Abhaasia eestlaste kodakondsus.

Ossinovski: kuulsime jutte sellest, et peale 3. märtsi peaks ühte valitsuse liiget võtma riigireeturina vastutusele. See poliitiline jõud on valmis veel eksaleerima olukorda, kui nende seisukohtadega ei arvestata. Oleme ühiskonnaga otsustuskohas, mida selgemalt saame öelda, et see ei olnud ühe inimese, poliitiku või ilmavaate küsimus, vaid küsimus Eesti demokraatiast ja vabadusest, seda suurem on lootus, et see jääb üksikjuhtumiks.

Ossinovski: see on küsimus vabadusest. Kui poliitikud, ajakirjanikud, kohtunikud ja mitmed teised demokraatiat kandvad ja hoidvad inimesed ei tunne end Eestis oma tööd tehes turvaliselt, kui neid mõnitatakse ja ähvardatakse, siis viib see selleni, et vabadus saab otsa. Demokraatia põhiline ja kõige olulisem kriteerium on, et saame pidada vaba mõttevahetust viisil, et me ei karda, et meie mõtete pärast võib keegi tulla meie elu ja tervise kallale. Eesti ühiskond vägivalda ei aktsepteeri, avalikkuse üldine hinnang üksmeelne, küll ei saa öelda seda poliitilise jõu kohta, kelle töö tulemusena, kelle õhutamisel on see täna juhtunud.

Ossinovski: see on palju olulisem kui ühe inimese kallal korda pandud vägivald.

Ossinovski: sõna on tegu. Kui teist meelt olevad inimesed on värdjad ja reeturid, siis teadagi, mis reeturi palk on. Sellest tulenevalt järeldus või üleskutse nendele inimestele, keda püütakse sellega emotsionaalselt kõneleda, on täiesti ühene. Eile see juhtus.

Ossinovski: Sotsiaaldemokraatide poolt väljendan heameelt, sest eilse päevaga suutis riigikogu jõuda Eesti välispoliitika senise kursi jätkumise osas positiivsele seisukohale. See on olnud üks pikk ja keeruline protsess, kus paistis, et lahendust polegi. Mul on hea meel, et minu ja Eiki Nestori välja pakutud lahendus, et kui valitsus konsensust ei saavutanud, otsustaks riigikogu, õnnestus edukalt. Oleks tahtnud, et ka see erakond, kes on deklareerinud toetust senisele välispoliitika kursile, oleks oma hääletuses seda näidanud. Reformierakond otsustas hääletusel mitte osaleda," ütles Ossinovski.