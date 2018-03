BLOGI, VIDEO JA FOTOD | Eesti saadab Skripali mürgitamisele vastuseks välja Vene kaitseatašee

Vene diplomaadi väljasaatmine toimub seoses endise topeltagendi Sergei Skripali mürgitamisega Ühendkuningriigis Salisbury linnas. Suurbritannia on seoses mürgitamisega saatnud riigist välja 23 Vene diplomaati, London palus toetust ka oma liitlastelt. Venemaa eitab Skripali mürgitamist.

Lisaks kaitseatašee väljasaatmisele arutab valitsus neljapäeval 49 Magnitski nimekirja kantud inimese vastu sanktsioonide kehtestamist. Mikseri sõnul võetakse sanktsiooniotsus neljapäeval valitsuse istungil ilmselt vastu.

Venemaa suursaadik Eestis Aleksandr Petrov kutsuti välisministeeriumi täna kella 15-ks. Välisministeeriumist lahkudes nimetas Petrov Skripali tapmist provokatsiooniks.

"Loodame väga, et need, kes selle kuriteo toime panid ja need, kes on selle taga, leitakse ja võetakse vastutusele. Oleks huvitav, mida hakkavad peale seda rääkima need, kes praegu süüdistavad selles Venemaad," rääkis Petrov.

Lisaks Eestile saatsid koordineeritult Vene diplomaate riigist välja veel umbes pooled Euroopa Liidu riigid. USA saatis välja 60 diplomaati.

Vene diplomaatide väljasaatmine

Ühe Vene poliitiku sõnul saadab Venemaa välja 60 USA diplomaati vastuseks 60 Vene diplomaadi väljasaatmisele Ühendriikidest.

Delfi veaparandus: oodatakse, et Hispaania saadab välja kaks diplomaati, ent seni pole ametlikku teadet selle kohta tulnud.

Justiitsminister Urmas Reinsalu: „Tänane otsus Vene diplomaadi väljasaatmise kohta oli meie riigi väärtusi ja julgeolekuhuve arvestades ainuvõimalik. Suurbritannia saab arvestada, et Eesti on kindel sõber. Meie ülesanne on julgustada ka teisi partnereid vastama Venemaa kuritegelikele sammudele. Nii kõrge positsiooniga diplomaadi väljasaatmisega näitame üheselt, et Eesti on olnud ja püsib lääne ühisväärtuste kaitsel vaba maailma riikide seas eesliinil. Küllap Venemaa reageerib oma vastusammuga, kuid seda tuleb võtta kui teadet, et Kreml sai sõnumi kätte.Inimeste mürgitamine keemiarelvadega teiste riikide territooriumil näitab, et sisuliselt viljeletakse riiklikul tasemel rahvusvahelist terrorismi. Kui Venemaale osaks saav surve ei ole piisav, julgustame me otsesõnu Venemaad selliseid tegusid kordama.“

Venemaa teatas vastuseks koordineeritud diplomaatide väljasaatmisele, et väljasaatjad on Suurbritannia puudlid.

Veel uuemat infot: ka Soome saadab välja ühe Vene diplomaadi. Kanada saadab välja neli, kõiki kahtlustatakse luuretegevuses.

Delfi: veel täpsem nimekiri. USA 60 Ukraina 13 Saksamaa 4 Prantsusmaa 4 Poola 4 Tšehhi 3 Leedu 3 Itaalia 2 Taani 2 Holland 2 Rumeenia 1 Horvaatia 1 Ungari 1 Eesti 1 Läti 1 Iirimaa – teatab otsuse homme

Mikser: toimuvad Suurbritannia uurimine ja rahvusvaheline uurimine. Tegemist on juba avaldatud andmete põhjal närvigaasiga, mis on pärit Venemaalt, mis loodi Venemaal, samas Venemaa on deklareerinud, et on oma keemiarelva hävitanud. Täielik avatus UK ja rahvusvahelise uurimisega on vajalik, et Venemaa võiks hakata rääkima soovist kannatada saanud suhete õigele teele tagasi pööramisest. Pole märke, et Venemaal oleks valmisolek neid samme astuda. Soovime, et Venemaa teeks uurimisega koostööd.

Delfi ääremärkus: nimekiri võib täieneda, sest diplomaatide väljasaatmist kaaluvad ka Rootsi ja Soome. Slovakkia kutsub esmalt ajutiselt tagasi oma suursaadiku Moskvas.

Mikser: kaitseatašee väljasaatmise noodi andsime üle, tal on üks nädal lahkumiseks, neljapäeval arutab valitsus Magnitski nimekirja inimeste suhtes sanktsioonide kehtestamist.

Vaheinfoks Delfi poolt: veidi täpsem nimekiri aktsiooniga ühinenud riikidest ja väljasaadetute hulgast, viimse detailini veel kinnitamata. USA: 60 Saksamaa, Prantsusmaa: 4 Tšehhi, Leedu: 3 Itaalia, Hispaania, Taani, Holland: 2 Rumeenia, Horvaatia, Ungari, Eesti: 1 Läti, Iirimaa, Poola: selgumisel

Mikser: Nord Stream 2 kohta tahan öelda, et minu hinnangul, mida jagab Eesti valitsus, on tegemist projektiga, mis ei ole vastavuses Euroopa Liidu ühise energiapoliitika eesmärkidega ja seetõttu tuleks sellest loobuda.

Mikser: Suurbritannia kaitseväelased Eestis on osa NATO eelpaigutatud kontingendist, mis asub vastavalt Varssavi tippkohtumise otsusele kõigist kolmes Balti riigis ja Poolas. Lisaks Suurbritanniale osales siin Prantsusmaa ja Taani.

Esialgsetel andmetel saadavad Prantsusmaa ja Saksamaa kumbki välja neli diplomaati.

Delfi: Vahepeal tuli teade, et Taani saadab välja kaks Vene diplomaati. Vahetult enne seda tuli aga märksa kaalukam teade USA-st. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-saadab-valja-60-vene-diplomaati?id=81559291

Vene saadik arvas selle kõige kohta nii: "Meil on väga lihtne küsimus: kus on tõendid? Pakume ise välja koostööd, et uurida kuritegu, mida nimetame terroriaktiks. Oleme huvitatud sellest, et tõde tuleks päevavalgele. See on provokatsioon Venemaa vastu. Teate, töötan juba palju aastaid välisteenistuses ja mäletan episoodi, kui Alexander Haig, kes oli NATO Euroopa vägede ülemjuhataja, neljatärnikindral, kellest hiljem sai USA välisminister, tema ütles kunagi, et on asju, mis on tähtsamad, kui rahu. Tollal, 30 aastat tagasi, tegi see paljusid ärevaks, jääb mulje, et ka praegu on välja ilmunud need, kes leiavad, et on rahust tähtsamaid asju ja korraldavad suurejoonelisi provokatsioone, mis üritab hävitada igasugust usaldust, mis on tänapäeva maailmas vajalik. Meie ees seisab palju ühiseid väljakutseid ja ohtusid, kus peame töötama koos, selle asemel leiavad aset sellised provokatsioonid, millle ei saa olla mingit õigustust."

Mikser: neil minutitel peaks Euroopa Ülemkogu president Tusk esinema avaldusega, kus räägib, kui mitu riiki liitunud ja kui palju diplomaate välja saadetakse. Osalevate riikide arv üle poole, diplomaate umbes 30. Kaitseatašee puhul tegemist diplomaadiga, kes käitunud mittevastavalt Viini konventsiooniga. See samm, mis teenib Eesti julgeolekuhuve, teiselt poolt astutud sünkroniseeritult meie Euroopa partneritega, mis annab sellele tugevama poliitilise sõnumi.

Lauri Tankler EPL: Kui paljud Euroopa Liidust Venemaale tagasi saadetakse? USA otsustas välja saata 60. Kui oli otsus poliitiline välja saata, siis kuidas valik langes kaitseatašeele?

Mikser: tsiteerin Euroopa Ülemkogu avaldust, millega nõustuti Suurbritannia hinnanguga, et ülimalt suure tõenäosusega on rünnaku taga Venemaa. Kui miski prääksub nagu part ja kõnnib nagu part, siis ta tõenäoliselt ongi part.

Mikser: kahtlemata väljakujunenud praktika, et sellistele sammudele vastatakse sümmeetriliselt, kui aga arvestada, et see ELi koordineeritud aktsioon, siis see samm ka vastuse korral valusam Venemaale kui ELile. Kaitseatašee tegevus ei vasta Viini konventsiooni järgi diplomaatidele kohase käitumisega. Pole esimene kord, kui Vene diplomaate sel põhjusel riigist lahkuma sunnitakse. Loodan, et tulevikus taolistel põhjustel ei pea enam selliseid samme astuma, kuigi teame, et Venemaa on nii Eesti kui teiste ELi riikide suhtes diplomaatilise katte varjus ebasõbralikke tegusid teinud. Peame oluliseks heidutava sammu astumist. Ilma selge ja ühise Euroopa sõnumita on rünnaku kordumise tõenäosus suurem. See rünnak, mis ohustab Euroopa riikide julgeolekut viisil, mis ei ole tolereeritav.

Argo Ideon Maalehest: Miks selline vastus, kui on eeldada, et Venemaa vastab samuti diplomaatide väljasaatmisega?

Mikser: ühise aktsiooniga liitunud enam kui pooled ELi riigid. Soovime, et Venemaa teeks Suurbritanniaga avatud koostööd. See koostöö vältimatult vajalik, et teha kindlaks isikud, kes selle kuritöö eest vastutavad.

Mikser: tegime ettekirjutuse, et Vene kaitseatašee lahkuks riigist seoses diplomaadile sobimatu tegevusega.

Mikser: peaminister Ratas jättis ära visiidi Venemaale, tegin ettepaneku kehtestada sanktsioonid 49 Magnitski nimekirja kantud isiku vastu, otsus võetakse vastu ilmselt neljapäeval valitsuse istungil.

Mikser: nagu ülemkogu vastuvõetud avalduses kinnitab, EL nõustub Suurbritannia hinnanguga, et väga suure tõenäosusega korraldas rünnaku Salisburys Venemaa. Eesti mõistis keemiarelva kasutamise kohe hukka.