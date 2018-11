BLOGI | Urmas Reinsalu keeldus tagasi astumast: valitsus oli suuteline jõudma otsuseni. Kas see kellelegi meeldib või kedagi hirmutab, on omaette ooper

Pressikonverentsil andis Reinsalu üheselt mõista, et tema tagasi astuda ei kavatse, ent küsimusele, kas astub tagasi, kui peaminister Ratas seda nõuab, vastas ta: "Ma ei ole kunagi oma toolist kinni hoidnud."

Niisamuti lükkas ta ümber EKREga koostöö tegemise võimaluse. "Isamaa rahvuslus on enesekindel, positiivne ja naeratav rahvuslus. Me ei ole vihane erakond. Ma näen, kuidas püütakse rakendada meedia vahendusel erinevaid sanktsioone, et Isamaa oma seisukohast taganeks. Ma võin kinnitada, et seda ei juhtu," sõnas Reinsalu.

Isamaa pressikonverents

Pressikonverents on lõppenud.

"Kui riikide huvid, kui nende huvid vajavad kaitset, kas ühinemise või mitteühinemise näol, ja kui need riigid moodustavad mingi grupi, siis pole mõtet välja lugeda mõtet, et on laiema poliitilise kursi muutus. Eesti konservatiivne migratsioonipoliitika on euroopas tavatult konservatiivse iseloomuga. Sellel on väga selged ajaloolised põhjused."

"Valitsus oli suuteline jõudma otsuseni. Kas see otsus kellelegi meeldib või kedagi hirmutab, on omaette ooper."

"Eestil on valitsus, me arutasime väga erinevaid küsimusi kabinetis. See ettepanek ei leidnud toetust. See oli valitsuse seisukoht. See, et üks või teine liige seda ei toeta, ei tähenda, et valitsus oleks lõhki. Kui ei leita üksmeelt, siis jääb otsus vastu võtmata," sõnas Reinsalu.

"Isamaa rahvuslus on enesekindel, positiivne ja naeratav rahvuslus. Me ei ole vihane erakond. Ma näen, kuidas püütakse rakendada meedia vahendusel erinevaid sanktsioone, et Isamaa oma seisukohast taganeks. Ma võin kinnitada, et seda ei juhtu," sõnas Reinsalu.

"Ei, me ei kaalu. Ma käsitlen seda küsimust samasuguse infooperatsioonina, mille eest hoiatas president. Isamaa poliitilised seisukohad on väljendatud meie maailmavaates," vastas Reinsalu küsimusele, kas plaanitakse EKREga koostööd teha.

"Põhiseadus lubab liituda välislepingutega ja lubab ka teps mitte teha. Sellega liitumine ei ole põhiseaduse vastane."

"Põhimõtteid ei saa vahetada reitingu vastu."

Kas rändeküsimusega peab üldse tegelema, kas peab üldse kokkuleppeid saavutama? "Eesti on rahvusriik, me peame langetama neid otsuseid lähtuvalt nendest huvidest. Koostööd peab tegema, Eesti teeb seda lähtudes om huvidest. Eesti ei pidanud võimalikuks ka kvootidega nõustuda."

Reinsalu kinnitas äsja, et tema tagasi ei astu! "Ma rõhutan veelkord, erakond lähetab valitsusse delegatsiooni liikmed ja kutsub need ka tagasi. Minul ei ole eilse arutelu pinnalt põhjust tagasi astuda."

"Minu hinnangul see, kuidas Ratas ka eile juhtis valitsuse seisukoha kujunemist, oli tasakaalukas ja veenev juhtimiskäekiri."

Mis saab kui Jüri Ratas teeb ettepaneku tagasi astuda? "Mina ei ole oma toolist kunagi kinni hoidnud," sõnas Reinsalu.

"See ei tähenda, et ühes või teises asjas keegi kedagi ei usalda," sõnas Reinsalu ÜRO rändeleppe mittetoetamise kohta.

Rändeküsimustes on ka varem olnud erinevaid arusaamu, mina olen säilitanud konservatiivse põhimõtte.

Oma rahvuslike huvide tõttu on Eesti üks neljast EL riigist, kes ei ole ÜRO konventsiooniga liitunud. Ossinovski ettepanek tuli üllatusena nii mulle kui avalikkusele. Oma motiive oskab ta ise seletada. Kui ettepaneku mõte on suruda Isamaad ja mind põlvili, siis seda oodata ei maksa.

Kõikidel riikidel on rahvusvaheliste suhete vallas omad huvid, neid ei pea häbenema ega maha salgama.

"Eesti vabariik on hoidnud viimase 27 aasta jooksul migratsiooniküsimustes alalhoidlikku joont."

Konverents on alanud