BLOGI: Tsahkna: selles valitsuses on naturaalne ja ehe tegemine

Valitsuse esimese 100 päeva olulisematest otsustest rääkisid koalitsioonierakondade juhid peaminister Jüri Ratas, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning kaitseminister Margus Tsahkna.

Ministrid tõid välja kõik valitsuse olulisemad otsused alates tulumaksureformist ning lõpetades vanemahüvitise reformiga.

Valitsuse tegevuskavas olevast 88 ülesandest täideti 70. "See on 80 protsenti," märkis Ratas.

Koalitsioonierakondade juhid kiitsid valitsuse koostöötahet ning üksmeelt. "Koostöötahe on nii tugev, et me tahtnudki varem lahkuda kui täna varahommikul kell veerand neli. Selles valitsuses on naturaalne ja ehe tegemine," kiitis Tsahkna.

IRL-i esimees märkis, et konservatiivid on küll selles koalitsioonis sotsidest ja Keskerakonnast erineva maailmavaatega, kuid koostööd soosib see, et ollakse kindlates asjades kokku leppinud ning keegi pole oma sõna murdnud. "Meie arutelud on umbes selliseid nagu 90ndate keskpaigas."

Ossinovski sõnul on valitsuse koostöö väga sõbralik ning talle ootamatultki töine.

Ka peaminister märkis, et ta tunneb tänase valitsuse tugevat koostöötahet, mistõttu saab paljude raskete küsimuste osas otsuseid langetada. "Me suudame kolmekesi ühisosa leida ja oleme eemal 25 aasta tagustest väga tugevatest vastasseisudest," märkis ta.

Valitsuse 100 päeva plaani elluviimist kokkuvõttev pressikonverents toimus Stenbocki maja Riigivanemate saalis.

Jüri Ratase juhitaval valitsuskoalitsioonil täitus 100 päeva ametis

Ratas: Ma lugesin kokku, et ülesandeid on kokku 101 - see on koos alaülesannetega. Üldeesmärke on 88, nii et kõik on õige!

Varasemad valitsusliikmed räägivad, et 3-4 teemat on need, mida jõuab sisuliselt arutada ja kuna niipalju otsuseid on tehtud, siis kas meil on kriis, et öösel nii kaua kabinetiistungeid peetakse? Ratas: Valitsus ei pea oma kabinetiistungeid regulaarselt ööni. Eile sooviti paljud punktid ära arutada ja leida lahendusi, mida ei teinud kiirustades. Öösel tuleb siiski magada ja välja puhata. Ossinovski: 3-4 teema arutamine sõltub sellest, kui suur on tahe. Oleme aeg-ajalt istunud kauem, sest vaatame asja pikemas vaates. EL-i eesistumise ajal läheb riigikogu tähelepanu eesistumisele. Kui tahta, et otsused järgmisel aastal jõustuksid, siis tuleb neid varem menetleda tulenevalt riigikogu töörütmist.

Detsembris öeldi, et on 101 ülesannet valitsusel. Palju neid siis on? Ratas: Ma loodan, et meie tehnilised töötajad vaatavad selle üle. Me ei tee tööd linnukeste pärast.

Tsahkna: IRL on selles koalitsioonis väga erineva maailmavaatega. Sellest kooslusest on kõrvaltvaatajale raske aru saada. Aga oleme kindlates asjades kokku leppinud ja keegi oma sõna murdnud ei ole. Meie arutelud on umbes selliseid nagu 90ndate keskpaigas.

Ossinovski: Oluline on pikaajaliste otsuste raam ja sisu. Koostöö on olnud erakordselt sõbralik. See tagab selle, et olulised asjad saavad läbi viidud. Tsahkna: Koostöötahe on nii tugev, et me tahtnudki varem lahkuda kui täna varahommikul kell veerand neli. Selles valitsuses on naturaalne ja ehe tegemine. Me ei ole suutnud online'is müüa kõiki väikseid otsuseid, sest me oleme teinud palju tööd. Peame selgitama ka oma otsuste tagamaid.

Ossinovski: Oluline on otsuste sisuline kvaliteet, kui et iga asi õigel päeval valmis saab. Meil on kohustus need asjad ära teha, kuid teha neid ka hästi. Minul jäid ka kaks asja tegemata, sest ma eelistasin asjad kõikide osapooltega läbirääkida.

Ratas: Ma alustan vastamist minnes klassikute juurde. Kevades ütles õpetaja Laur Tootsile, et kui sa kogu rehkendust ei jõua, tee pool, aga tee hästi. Meil on tegevuskavas 88 ülesannet ja sellest on täidetud 70. Protsentuaalselt on see 80 protsenti. Ega 100 päevaga kõik tehtud ei saa. Koostöötahe on oluline. Ma tunnen, et tänases valitsuses on see tahe tugev ja see annab väga paljudes rasketes küsimustes teha otsused ära. Me suudame kolmekesi ühisosa leida ja oleme eemal 25 aasta tagustest väga tugevatest vastasseisudest.

Küsimustevoor: Keskkonnaminister ütles, et selle valitsuse probleemiks on liigne koostöötahe. Kas on olnud ka selliseid hetki, kus see pole nii suur?

Tsahkna: Eelmise valitsuse poolt pikalt planeeritud ja läbi viidud haldusreform on jõudsalt edasi läinud. Loodan, et mõne aasta pärast näeme oluliselt tugevamaid omavalitsusi ja et inimesed, kes maksavad ühepalju tulumaksu, saavad ka samaväärset teenust.

Tsahkna: Väga oluline on meile olnud perepoliitika. See, et selle aasta keskpaigas jõustub kolme ja enama lapsega pere toetus, on väga oluline. Samamoodi otsustas eile valitsus vanemahüvitise reformi. Me anname perele rohkem õigust ja vabadust, et nad saaksid ise otsustada. Vanemahüvitis ei vähene. Eile õhtul vabariigi valitsus otsustas selle ära teha. Väga tähtis on elatisabifond, mis teeb lähinädalatel oma esimesed väljamaksed. Riik on siin tulnud appi ja see on väga-väga suur läbimurre. Teema, mis siin pole kõlanud, on see, et see valitsus lõpetas ära poliitilise korruptsiooni riigi äriühingutes. Selliseid asju nagu Tallinna Sadam 2.0 ei juhtu.

Tsahkna: Üks väga suur muutus toimub, et me viime läbi suure reformi tulumaksusüsteemis, millest võidab 500 000 töötavat inimest ja saavad igakuiselt rohkem raha kätte ja tööjõumaksud langevad. Teine on see, et ettevõtte tulumaks langeb 20 protsendilt 14 protsendile ettevõtte dividendidelt. See jätab raha Eestisse. Pean kinnitama, et Eesti on oluliselt rohkem ja paremini kaitstud kui kunagi varem. Eesti kaitse-eelarve on 2,2% SKP-st. Eestil on roll Euroopa julgeoleku eestvedamisel. Valitsus on otsustanud kaitseinvesteeringute fondi. Kolmel aastal investeerime 60 miljonit eurot iseseisva kaitsevõime arendamiseks. Siia saabuvad britid ja prantslased. See on ajalooline hetk.

Kaitseminister Margus Tsahkna: Tahan tänada 100 kriitikavaba päeva eest ja see on andnud meile võimaluse teha, mida peame tegema. Olen üllatunud, et meie valitsus on tegusam, kui arvasin.

Ossinovski: Muidugi ka tervis. Ilma terviseta muud asjad ei tööta. Tõsi on see, et tervishouteenuste rahastamine on ebapiisav. Selle 100 päeva jooksul olen teinud väga tõsiselt rahandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi vahel tööd ja asja hakkab arutama valitsus. Välispolitikas liigume selles suunas, et varem võetud ainuõiget kurssi veelgi paremini eestvedada. Mul on hea meel, et meie välispoliitika on taaskord jõudnud professionaalsetesse kätesse. Oluline on ELi eesistumine. Välispoliitikaga ei mängita ja sellega peab tegelema professionaalselt.

Ossinovski: Ebavõrduse vähendamine laiemalt on kindlasti selle valitsuse suur saavutus. Tulumaksureform aitab üle 50 000 inimesi välja vaesusriskist. Inimeste oskused ja haridus on kõige suurem ressurss, millega riiki arendada. Valitsus on otsustanud eraldada 100 miljonit eurot haridusse. Tööjõuteema on kindlasti oluline teema, mis fookusesse tõuseb. Alaealiste tööharjumuse tekitamisse oleme juba panustanud. Haridusministeerium valmistab ette koolikohustuse pikendamist.

Ossinovski: Oluline on silmas pidada ka laiemat konteksti. Ma tooks esile minu hinnangul olulisema. Kui ma tahame suurendada ühiskondlikku heaolu ja tagada majanduskasvu, on vaja langetada olulisi otsuseid. Näiteks pensionireform on otsustatud, aga mitmed otsused on ees. Valitsus on võtnud põhimõttelise hoiaku, et tuleviku kasvu nimel tuleb investeerida juba täna. Selleks oleme eelarvereeglite piires valmis võtma laenu, et tugevdada regionaalarengut. Teine muutus on kindlasti see, et uue valitsuse eesmärgiks on võrdsema ühiskonna loomine. See ei ole ainult küsimus humaansusest, vaid ka majanduskasvust. OECD on välja toonud, et võrdemad ühiskonnad arenevad kiiremini. Sotsiaaldemokraatidele on oluline, et viiakse lõpule laste- ja peretoetuste reform. Absoluutses vaesuses laste arv vähenes seetõttu kaks korda. Käivitub riiklik huvitegevuse reform, kolmanda lapse toetus jne. Need sammud annavad alust loota, et me võiksime selle valitsuse perioodi lõpuks jõuda laste vaesuses Põhjamaade tasemele.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski: Tabasin ennast täna hommikul mõttelt, et selle valitsuse iga on lihtne meenutada, sest mu tütar sai ka 100 päeva vanuseks. Selle valitsuse eesmärgiks on lahendada Eesti ees olevaid olulisi sõlmküsimusi. Isegi nii võimekas ja koostöötahteline valitsus ei suuda 100 päevaga kõiki sätestatud eesmärke täita, aga muutus on selgelt toimunud ja jätkunud.

Ratas: Liitlaste tankide ja hävitajate ülelendamine näitab, et oleme liitlastega ühes peres ja kaitstud. Lisaks teame, et 800 liitlastvägede sõdurit on tulemas Suurbritanniast. Jätkame kindlasti ka riigikaitse arengukava täitmist. Lisame investeeringute programmi raha.

Ratas: Eesti majandusseisakust väljatoomise juures panustame Linnahalli konverentsikeskuseks muutmisse. Jätame ära majutusasutuste käibemaksu tõusu. Bürokraatiavaba ettevõtlusvorm on oluline. Maaelus on oluline erinevate toetuste maksmine, et see sektor tunneks end kindlamalt ja jätkusuutlikumalt. Eile otsustasime lõplikult elamufondi tegemise. See on 60 miljonit 3 aasta peale.

Ratas: Pensionireformi eesmärgiks on muuta seda paindlikumaks. Sidusus ja mõlema poole arvestamine pensioni puhul on kindlasti oluline. Toon välja ka vanemahüvitise. Teeme nii, et seda saab paindlikumalt kasutada nii ema kui isa.

Ratas: Valitsus on jätkanud haldusreformi, on muutnud rahastus konkreetsemaks. Toon detailse näite, mis on olnud selle valitsuse läbiv joon. See on koostöö kohalike kogukondadega ja nende ärakuulamine. Seto valla otsus ei olnud valitsuse ainuotsus, vaid rahvas otsustas. Üldine põhimõte on see, et ei ole ainult nii, et Tallinnas ja Tartus saab kõik tehtud. Riigiasutuste väljaviimine ja maakonnakeskuste tugevdamine on üks osa riigireformist.

Peaminister Jüri Ratas: Ühiskondliku heaolu ja sidususe suurendamine - alustan maksureformist. Tulumaksuvaba miinimum tõuseb 500 euroni. Inimeste, kes teenivad kuni 1200 eurot, saavad kuus 64 eurot rohkem kätte.

