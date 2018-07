BLOGI | Toomas Hendrik Ilves pidas Riias kõne

Toomas Hendrik Ilvese esinemine Turība Ärikoolis

Olen Eesti üle uhke. Ma ei arva, et me oleks teistest paremad, aga ma arvan, et see, mida me teeme, on tore.

Oleme kõik oma riigi aktsionärid, sest see kuulub meile.

Meie Euroopa vabaduse ja inimõiguste hoidmine on teie noorte kätes, nüüd kui minu põlvkond astub kõrvale.

Hiljuti ütles üks vene poliitik, et poliitika võib olla ka äri: loobume selleks igasugusest filossfiast ja poliitikast. Meie teama oma ajaloost, mida see tähendab.

Väikeriikidele oleks see kindlasti allakäigutee.

Kas ELi ja NATO hüljates ja üksikisikute õiguste eest võitlemise hülamine annaks meile midagi?

Venemaa ajab hirmule ka Lääneriigid.

Optimism on asendunud hirmuga.

>Neil on Läänt oma jõukuse hoidmiseks siiski vaja.

Autoritaarsed riigid püüavad demokraatlikke riike saboteerida.

Siin ei saa me loota riigiasutustele, peame ise olema vastutustundlikud.

Sotsiaalmeedia aitab levitada valeuudiseid. Teeme seda ise, sest põnevad valeuudised tunduvad külgetõmbavamad.

Liberaaldemokraatia ei ole siiski alati üldine. Sed aon kuuldud ühe Euroopa peaministri suust. Majanduslik vabadus võib tuleb välja eksisteerida ilma isikuvabadusteta.

Kui vaatame neid, kes sinna ei pääsenud, elavad nad hobbesilikus tugevama õiguse maailmas.

Ida-Euroopa siiski suutis täita nõudmised ELi ja NATOga ühinemiseks. Pean seda meie rahvaste ajaloo suurimate saavutuste hulka kuuluvaks.

Kui liberaaldemokraatlikud ideed hüljatakse, hakkab valitsema realpolitik, hakkavad tugevad tegema, mida tahavad ja väiksed, seda, mida peavad.

25 aastat pärast kommunismi lõppi elab emamik endistest idabloki riikidest jätkuvadlt poolvadabes või mittevabades riikides.

Meilt nõuti ELiga ühinemiselt rohekm, kui liikmesriikidelt. Täitsime nõudmised. Sellest on kasu olnud.

Olime endised kommunistlikud riigist. Ma pole küll kuulnud kedagi rkuulnud endistest fašistlikest riikidest. Nüüd ligi kolmkümmend aastat pärast kommnismi kokkukukkumist nimetatakse meid ikka vahel endiseks kommunistlikuks riigiks. Saksamaad küll nii ei nimetatud.

Ütlesime: oleme alati kuulunud Euroopasse.

Tahtsime, et meid kohedlaks võrdselt.

Ka selle aluseks oli ettekujutus Euroopa riikide seltsi tagasi jõudmine, mida NLi ajal oli loodetud.

Kaasaegseks Euroopa riigiks muutumine võtab aega.

Neid kahte ei saanud saanud eraldi.

Balti riigid ei tahtnud ajaloolise kogemuse tõttu riskida ja ühines Euroopa Liiduga ja NATOga.

Euroopas ei olnud enam sõjaohtu. Ka Venemaa oli meie sõber.

1990.-2010. aastat olid kõige optimistlikumad.

Enam ei vaielnud autokraatiad demokraati vastu vaid hakkasi demokraatiat etendama.

Fukuyama "Ajaloo lõpp" oli naiivne, kuid sisaldas ka tõdesid.

Iseseisvuse isolatsionistlikud vaatenurgad hajusid.

Riikidevahelised majandussuhted muutusid paremaks.

Euroopa rahu garanteerimine võimaldas ka materjaalset heaolu.

Transatlantiline liit on aina enam liikunud Kanti mõtete tuules.

Demokraatiad ei kuuluta teistele sõda.

See tähendab, et on põhiseadused ja valimised.

Kanti arvates oli rahu eest seismiseks parim, kui vabariigid moodustaksid liidu.

Nõukogude režiim oli tõesti rahvuseid maha surunud. Ainult vene keelt oli lubatud propageerida.

Rääkisin tol ajal paljude IdaEuroopa opositsionääridega. Lääne liberalism tundus neile paljudele tühine rahvuse õiguste kõrval.

Siiski unustasid mõned inimesed, et vabadus ei ole ainult rahvustele vaid ka üksikisikutele.

Saime aru, et olime olnud rahvused ja meil oli olnud täiesti korralikud riigid.

Tegemist oli kunagise reaalsuse taastamisega.

Rahvusromantiline unistus siiski mingi hetk puhkes õide.

Nõukogude aja kohta ei ole mul palju öelda, kuigi meie maad olid sinna 50 aastak vangistatud.

Klikimeedia ei aita tänapäeval, toites arusaama, et meil on vaja kõva kätt.

Balti riikides arvasid juhid, et nad on piisavalt targad, et otsustada terve rahva saatuse üle.

Oli ühtne poliitiline kokkulepe, et NSVLile ei anta järele, teades, et see tähendab sõda.

Soome oli erinevalt Balti riikidest tõhus parlamentaarne demokraatia.

Korraldati riigipööre.

NSVL nõudis Soomelt osa territooriumit, Balti riikidesse sõjaväebaase.

1939. aastal juhtunu kummitab meid siiani.

Eesti muutus autoritaarseks.

Parlamendid olid Eestis nõrgad.

Demokraatiaga oli siiski riikides porbleeme.

Iseseisvus oli midagi, mida eliit oli tahtnud, kui mitte otseselt valmistunud.

Seepärast algabki meie iseseisvus 1918. aastast, mitte 1991. Taastasime siis meile kuuluva riigi, mitte ei loonud uut.

See on tõsi: kui vabadust on maitsdud, ei kao see nissama lihtsalt.

Stalin ütles Leninile, et NL-is ei saa olla riike, millel on oma lipp ja olnud oma välissaatkonnad.

Iseseisvuse taastamise teiseks tingimuseks oli vastupidavus. Tegemist oli ettekujutusega, et tegime asju alati paremini, kui sovetid.

Enamik Leningradi piirkonna eestlasi ja lätlasi represseeriti ja hukati stalinlike terroriaastate ajal enne II maailmasõda.

Ilma saja aasta taguse iseseisvuseta oleks meil olnud sama saatus.

Staliniaegsete programmide juhul oleks ilmselt läinud hullemini. Seda näeme, kui vaatame ingerlasi, kelle saatuseks oli genotsiid.

Oleme iseseisvad. ilma 1920.-1930. aastate iseseisvuseta oleksime parimal juhul kummaline rahvuskild, kellel on oma rahvariided, keda inimesed käivad vaatamas.

Tänu kunagisele vabadusvõitlusele oleme ikka siin.

Tema rahvaste enesemääramisõigus on muutund iseenesestmõisetavaks. Ka vaba kaubavahetus oluline.

Sealt on punkte Atlandi hartas ja ÜRO põhimõtetes.

USA roll uute Venemaa lääneosas sündinud riikide loomises on W. Wilsonil.

Esimese maailmasõja suurim tulemus oli impeeriumide lagunemine. See püsib siiani (Venemaa, Austria-Ungari, Ottomani impeerium, kus Lähis-Ida tolleaegsed konfliktid siiski püsivad)

See on esimene dekoloniseerimise laine.

Esimene maailmasõda oli täiesti irratsionaalne.

Eestlased ja lätlased hakkasid raha korjama ja teatriühinguid moodustama. Ka Tšehhi kodanlus tegi samamoodi: nad tahtsid meelelahutust oma emakeeles.

Sakslaste eeskujul hakati korraldama laulupidusid. Saksamaal on need nüüd suuremas mahus välja surnud, meil on nad ikka alles.

1816/19 aastani olime me sunnismaised pärisorjad. Pärast seda saime vabadeks isiksusteks. kolmkümmend aastat hiljem sai ka maid osta ja lihtrahvas hakkas saksakeelese keskklassi kõrvale tõusma.

Meiekandis polnud mei ei isikuvabadusi ega keelelisi ja rahvuslikke vabadusi. Olime lihtsalt undetusch.

Suured impeeriumid ei hinnanud eriti kumbagi voolu, ei üksikisikute ega rahvuste õiguseid esitavaid.

Ka marksism on valgustusest pärit.

Herderi eesmärk ei olnud mitte eestlaste ja lätlaste esiletõstmine, vaid Prantsusmaal levinud valgustuslike ideedega konkureerimist.

Eestlased kutsusid eliiti saksadeks, mis tähendab samas ka saksa rahvusest inimesi.

Merkel ja Herder väitsid, et ka rahvusel on õigused.

Herder, kes lätis elades ja töötades sai inspiratsiooni lätlastest, kääis välja idee, et mitte üksikisik ei ole keskne, vaid rahvahulk ja keelel põhinev rahvus.

Teine filosoofiline liikumine, mis rahvuse mõiste kaasa tõi, oli romantism, mis omakorda oli reaktsioon valgustusele.

Tema käis välja mõtte ühiskondlikust lepingust.

See viis Ameerika Ühendriikide kodusõja ja Prantsuse revolutsioonini.

Esiteks valgutsusajastu, kus iga inimese õiguste eest võitlemiseks andsid endised ühiskonda valitsenud klassid osa oma õiguseid ära.

Valgustuslik arusaam riigist pärinebThomas Hobbesilt.

Seda, mida tänapäeval nimettakse rahvuseks, on kahe filosoofilise voolu tulemus.

Esimese maailmasõja käigus lagunesid mitmed suured Euroopa impeeriumid ja tekkisid uued riigid või taastati vanad.

Meie esimene vabadusaeg aeg andis meie vanematele ja vanavanematele võimaluse elada küllalki vabas ühiskonnas.

Eestlased võitlesid Vabadussõja suurimaid lahinguid koos lätlastega Võnnus.

Peaksime mõtlema tulevikuperspektiividele ja ohtudele.

T. H. Ilves: Õnnitlen ülikooli 25. aastapäeva puhul.

Üritus algab kell 18.00