BLOGI terrorismikonverentsilt Tallinnas: kuidas vastab Euroopa terrorismile?

Kuid millised suuremad väljakutsed seisavad julgeolekuasutuste ees lähema viie aasta jooksul? Mida teha radikaliseerumise vältimiseks, millised on valdkonna senised suuremad õnnestumised ja õppetunnid? Need on küsimused, millele täna Tallinnas toimuval konverentsil vastavad nii Euroopa Komisjoni julgeolekuliidu volinik Julian King, siseminister Andres Anvelt kui ka mitmed tunnustatud eksperdid Belgiast, Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt, Rootsist ja Eestist.



Terrorismikonverents Tallinnas

King: Eesti on aktiivne terrorismivastases tegevuses. Toetame liikmesriike uute ohtude ennustamisel. Töötame, et piirata ligipääsu ohtlikele lõhkeainetele, samuti soovime kaitsta nn pehmeid sihtmärke.

King: Europol mängib põhirolli. Seda tugevdatakse veelgi, et see oleks keskus organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastases võitluses. Üle 7000 välisvõitleja andmed on antud Europolile. Terrorismi vastane võitlus tähendab ka selle põhjuste vastast võitlust. Ühiskond peab olema vastupidav terrorismi propaganda vastu.

Euroopa Komisjoni Julgeolekuliidu volinik Julian King: ELil on mängida võtmeroll, et aidata liikmesriikidel terrorismiga võidelda. EL saab paika panna reegleid, mis aitavad terrorismiga võidelda. Hiljuti võtsime vastu mitu reeglit, mis on suunatud just sellele.

Anvelt: peame peatama terrorismi propaganda ja tekitama vastunarratiivi terroristide omale.

Eesti on juba viinud kohtu ette esimesed terrorismi rahastamise kahtlusalused. Kõige olulisem inimõigus on õigus elada.

Anvelt: vajame efektiivset radikaliseerumise vastast süsteemi. Terrorismi ärahoidmine eeldab ka head koostööd erasektoriga, nagu firmadega nagu Google või Facebook. ELil on mitu nõrkust, mida terroristid kasutavad. Peame tegema palju koostööd ja investeerima rohkem tehnoloogiasse. Terrorismi saab tõrjuda vaid riikide ühistegevuse kaudu. Peame tihedalt koos töötama nii Euroopas kui väljaspool Euroopat asuvate riikide ja organisatsioonidega.

Kõigepealt kõneleb Eesti siseminister Andres Anvelt: Londoni terrorirünnak raputas kogu Euroopat. Terrorism on kuritegelik ja vastuvõetamatu, ükskõik kes ja mis põhjusel see korda saadetakse. Eestis on terrorismioht madal. Samas eelmisel suvel olid eestlased esmakordselt terroriohvrite seas Nice'is. Euroopa pole terrorismi vastu võideldes olnud väga edukas, tuleb teha paremat tööd.