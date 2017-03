BLOGI terrorismikonverentsilt Tallinnas: kuidas vastab Euroopa terrorismile?

Kuid millised suuremad väljakutsed seisavad julgeolekuasutuste ees lähema viie aasta jooksul? Mida teha radikaliseerumise vältimiseks, millised on valdkonna senised suuremad õnnestumised ja õppetunnid? Need on küsimused, millele täna Tallinnas toimuval konverentsil vastavad nii Euroopa Komisjoni julgeolekuliidu volinik Julian King, siseminister Andres Anvelt kui ka mitmed tunnustatud eksperdid Belgiast, Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt, Rootsist ja Eestist.



Terrorismikonverents Tallinnas

Brun: meil pole muud valikut kui jätkata inimõiguste ja demokraatia toetamist. Me ei saa neid enesestmõistetavana võtta. Näen seda võimalusena.

Brun: islamiäärmuslastel on praegu probleeme, aga me ei saa ideoloogiat minema pommitada. Ideed elavad edasi teise nime all. Selle vastu tuleb võidelda ka euroopaväliste riikide abil. Just neil on džihadistidega suurimad probleemid. Lähtuda tuleb põhiõigustest, alustades õigusest elule.

Chalk: vaja pole vaid vastunarratiivi, vaid ka alternatiivseid narratiive. Vaja on näidata noortele inimestele alternatiive terrorismile.

Chalk: nii Daesh, al Qaeda kui paremäärmuslased loovad agressiivset, meie nemad vastu sõnumeid.

Chalk: Islamiriigi (Daesh) saabumine tähendas olulist muutust terrorismimaailmas. Sõjalised lüüasaamised on kaasa toonud nende propaganda muutuse, nad teevad nüüd üleskutseid korda saata kohalikke ultravägivaldseid rünnakuid. Sellised on terrorirünnakud Nice'is, Berliinis ja Londonis.

Brun: islamiterroristid ja neonatsid on globaalne probleem, see eeldab riikidevahelist koostööd.

Brun: enamik relvadest tulevad Balkanilt. EL peaks proovima tagasi osta nii palju riike eraisikutelt kui võimalik. See teeks Euroopa palju turvalisemaks. Londoni ründaja kasutas autot, sest tal polnud ligipääsu relvale. AK47ga oleks ta võinud tappa 50 inimest.

Brun: terrorigrupp vajab raha, lõhkeaineid, relvasid, kommunikatsioonivahendeid. Probleemiks on, et terrorism on odav. 9/11 terrorirünnak maksis pool miljonit dollarit, kahju oli miljardites. Kalašnikov maksab 1500 eurot Stockholmis. Terrorigrupid saavad alati kuidagi raha, sest terrorism on odav.

Hans Brun: terroristide värbamine toimub kohalikul ja rahvuslikul tasemel. Politsei juures on küsimus koostöö puuduses nii riikide vahel kui ka vahel riikide sees. Mõnes riigis töötab koostöö hästi, teistes mitte.

Koort: Seni pole meil olnud probleeme terrorismiga meie territooriumil, aga eesistumine kindlasti tõstab ohutaset. Terroristlikku tõsist rünnakut kriitilise infrastruktuuriobjekti vastu pole veel toimunud, aga selleks tuleb valmistuda. Ka peale eelmise aasta Brüsseli terrorirünnakut tabas Belgiat ka küberrünnak. Selleks tuleb valmistuda.

Koort: jagame infot tihti moel, mis ei sobi terrorismivastaseks võitluseks. Kui panna info mõne terrorismikahtlusaluse kohta nt 17-18 rahvuslikku andmebaasi, siis see pole vastuvõetav. 20 aastat tagasi oli ka Eestis 17 erinevat politsei andmebaasi, aga mõnes riigis on siiani politseil 17 erinevat andmebaasi.

Uues paneelis asuvad terrorismi väljakutseid arutama siseministeeriumi asekantsler Erkki Koorit, Hans Brun (Senior researcher, Swedish defense university) ja Richard Chalk, Head of advisory team, European Strategic Communication Network.

King: piiri kaitsmine pole väljakutse vaid Kreekale ja Itaaliale. Eesmärk pole piiride sulgemine, vaid teadmine, kes liiguvad sisse ja välja. Kreeka ja Itaalia aitamiseks on erimeetmed, oleme saatnud kohapeale Frontexi ja Europoli meeskondasid, et toime tulla suure hulga saabujatega. Oleme tugevdanud infovahetust. See kõik maksab ja eelarved on oluliselt kasvanud. See pole aidanud kõiki probleeme lahendada, seetõttu on mul välja käidud tööplaan kuidas edasi minna.

King: hindan head koostööd, mida juba teeme ja ootan koostööd, mida hakkame tegema Eesti eesistumiseajal.

King: efektiivne infovahetus on terrorismivastase võitluse võti. Infovahetuse tugevdamiseks peame: 1. peame töötama liikmesriikidega, et kasutada täielikult olemasolevaid ELi infosüsteeme. 2. Teeme ettepaneku luua uusi süsteeme, et täita mõningaid lünkasid.

King: Eesti on aktiivne terrorismivastases tegevuses. Toetame liikmesriike uute ohtude ennustamisel. Töötame, et piirata ligipääsu ohtlikele lõhkeainetele, samuti soovime kaitsta nn pehmeid sihtmärke.

King: Europol mängib põhirolli. Seda tugevdatakse veelgi, et see oleks keskus organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastases võitluses. Üle 7000 välisvõitleja andmed on antud Europolile. Terrorismi vastane võitlus tähendab ka selle põhjuste vastast võitlust. Ühiskond peab olema vastupidav terrorismi propaganda vastu.

Euroopa Komisjoni Julgeolekuliidu volinik Julian King: ELil on mängida võtmeroll, et aidata liikmesriikidel terrorismiga võidelda. EL saab paika panna reegleid, mis aitavad terrorismiga võidelda. Hiljuti võtsime vastu mitu reeglit, mis on suunatud just sellele.

Anvelt: peame peatama terrorismi propaganda ja tekitama vastunarratiivi terroristide omale.

Eesti on juba viinud kohtu ette esimesed terrorismi rahastamise kahtlusalused. Kõige olulisem inimõigus on õigus elada.

Anvelt: vajame efektiivset radikaliseerumise vastast süsteemi. Terrorismi ärahoidmine eeldab ka head koostööd erasektoriga, nagu firmadega nagu Google või Facebook. ELil on mitu nõrkust, mida terroristid kasutavad. Peame tegema palju koostööd ja investeerima rohkem tehnoloogiasse. Terrorismi saab tõrjuda vaid riikide ühistegevuse kaudu. Peame tihedalt koos töötama nii Euroopas kui väljaspool Euroopat asuvate riikide ja organisatsioonidega.

Kõigepealt kõneleb Eesti siseminister Andres Anvelt: Londoni terrorirünnak raputas kogu Euroopat. Terrorism on kuritegelik ja vastuvõetamatu, ükskõik kes ja mis põhjusel see korda saadetakse. Eestis on terrorismioht madal. Samas eelmisel suvel olid eestlased esmakordselt terroriohvrite seas Nice'is. Euroopa pole terrorismi vastu võideldes olnud väga edukas, tuleb teha paremat tööd.