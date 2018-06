BLOGI | Tartut külastab täna seitse presidenti! Üheskoos elati kaasa Islandi - Nigeeria jalgpallimängule. Ai, kaotus oli valus

XVIII Gaudeamuse avakontserdiga kulmineeruvale Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisel tulid Gruusia president Giorgi Margvelašvili, Islandi president Guðni Thorlacius Jóhannesson, Leedu president Dalia Grybauskaitė, Läti president Raimonds Vējonis, Poola president Andrzej Duda ja Soome president Sauli Niinistö.

Päeval külastati näiteks AHHAA keskust ja ERMi. Kella 18 paiku istuti maha pubis Pahad Poisid. MM-il olid sedapuhku vastakuti Island ning Nigeeria. Loomulikult olid kõik riigipead eesotsas Guðni Thorlacius Jóhannessoniga sedapuhku Islandi poolt. Rahvaarvult väike, aga hingelt suur - nii iseloomustatakse seda pisikest riiki ja nende jalgpallikoondist. Paraku tuli sedapuhku võtta vastu siiski kaotus. Nigeeria võitis 2:0.

Õhtused ummikud

Riigipea visiidist said linlased ka ise osa võtta - veidi enne kella 13 toimus raekoja platsil tervitustseremoonia. Kui üldse midagigi negatiivset linlastele meelde jääb siis tõik, et õhtul tuli ummikus istuda. Teesulud tegid oma töö. Õnneks lahenesid need siiski üpris kiiresti.

Riigipead Tartus

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2088709778068477.1073742339.1777496589189799&type=3&width=500

Islandi president Guðni Thorlacius Jóhannesson. Foto: Raigo Pajula

Vahepeal aga istuti maha pubis Pahad Poisid! Elati kaasa Islandi-Nigeeria mängule jalgpalli MM-il. Nagu pildiltki näha, tulemus ei rõõmustanud... Kokkuvõttes kaotas Island 0:2. Foto: Raigo Pajula

Peagi tõmmatakse ERM-is otsad kokku. Kell 20.30 toimub Kaljulaidi pidulik õhtusöök riigipeadele Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi valges saalis Toomemäel. Kell 23 on Gaudeamuse avakontserdi algus ja presidendid peavad tervituskõned.

Kuidas selle ütlusega oligi "ärme nüüd ära sõnu". Päeval oli ajakirjanike seas jututeemaks ka ilm, et küll on ikka vedanud, et Tallinn ja Tartu on kui päev ja öö. Siin särab päike ja vihm ei kimbuta... Nüüd on tuul tõusmas ja vahepeal hakkas juba tibutama.

Riigipead ERM-iga tutvumas.

Mis aga riigipeadesse puutub, siis kohe, kohe jõuavad nad ERM-i.

Ummikutega läheb olukord vaid hullemaks: läheneb tipptund ja paljud inimesed tahavad linnast ära sõita, kuna ees ju jaaninädalavahetust. Lugejad - kas olete ka ise Tartus ummikus? Saatke fotosid vihje@delfi.ee

Pealtnägijate sõnul on ummikud suured ja lähevad aina suuremaks. Umbes on Lai tänav, Riia maantee, Jaama tänav ja Mäe tänav.

Kuna presidentide liikumise ajaks suleti ajutiselt tänavaid, näiteks Riia maantee, on linnas olnud politsei sõnul lühiajalisi liiklusseisakuid. Politsei sõnul ei ole kestnud üle viie minuti. Gaudeamuse laulupeo tõttu on suletud kogu päevaks Vabaduse puiestee. Politsei soovitab asetleidvate sündmuste ja läheneva jaanipäevast tuleneva tavapärasemast suurema autode hulga tõttu võimalusel kesklinna vältida.

Noorte teadmised pannakse proovile viktoriiniga. Iga riigipea küsib ühe küsimuse. Kersti Kaljulaid küsis keemik Wilhelm Ostwaldi kohta, kes töötas Tartu Ülikooli juures ning võitis 1909. aastal Nobeli preemia. Kaljulaid küsis, mis keemiaharu rajajaks võib teda pidada. Õige vastus oli füüsikaline keemia.

Riigipead saabusid, noored tervitavad neid palava aplausiga.

Pärast peatust ülikooli peahoone ees liiguvad presidendid nüüd Ahhaa teaduskeskusesse, kus kohtuvad noorte tartlastega.

https://twitter.com/taavilinnamae/status/1010119344678981632?ref_src=twsrc%5Etfw

Presidendid lõpetasid söömise ja tegid väikese ringkäigu südalinnas, kõndides üle raekoja platsi, seejärel Rüütli tänaval ning siis põigati Tartu Ülikooli peahoone ette. Seal tervitas neid laulukoor.

Seoses tähtsate külaliste visiidiga Tartusse kontrollitakse kõik nurgatagused ja isegi postkastid üle.

Tundub, et riigipeadel jätkub juttu kauemaks, sest lõuna restoranis Hõlm venib oodatust pikemaks.

Tervitustseremoonia täispikkuses. https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/videos/2088309538108501/&show_text=0&width=560

"Tartu on eeskätt nii meie, eestlaste, kui ka Euroopa akadeemilise maailma oluliseks tugipunktiks," sõnas Kaljulaid oma tänases kõnes. Ta tõi eraldi välja, mis Eestit seob riikidega, mille riigipead täna Tartus. Näiteks märkis ta: "Eriline koht Eesti ja Tartu jaoks on hõimurahval soomlastel. Nemad õppisid Tartus juba 17. sajandil, kuid tõelise hoo said eestlaste ja soomlaste suhted sisse pärast omariikluste rajamist." Vabariigi President Tartu Raekoja platsil 22. juunil 2018

Riigipead läksid nüüd sööma restorani Hõlm. Selle kodulehel seisab: "Hõlm on restoran, mis kuulub restorane koondava gastronoomia teejuhi White Guide valikul Balti-ja Põhjamaade parimate restoranide hulka terve enda tegutsemisaja jooksul. "

Samal ajal, kui Tallinnas uputab ja pealinlased otsivad kapist talvejopesid välja, naudivad tartlased mõnusat ja sooja päikest ning naeravad omakeskis, et ei tea, mis tormist küll seal Põhja-Eestis räägitakse..

Linlased rõõmustasid, kui said kõrgetel külalistel kätt suruda.

Tea, millal varem on Tartus korraga nii palju politseinikke nähtud.

Äsja pidas Tartu Raekoja platsil tervituskõne Tartu linnapea Urmas Klaas. Külla tulnud riigipäid ja linnapead uudistava kohalikud isegi akendest - nii on ju kõige mugavam!

Ülikooli lõpetamine on niivõrd oluline ja suur sündmus, et kohale on tulnud suuremal hulgal korrakaitsjaid.

Seoses riigipeade visiidiga Tartusse on Tartu ülikooli lähiümbruses parkimine keelatud. Kes aga reegleid rikub, selle masin veetakse lihtsalt minema.

President Kersti Kaljulaid kohtus täna hommikul Poola riigipeaga. Arutlusele tulid julgeolekuküsimused.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-president-kaljulaid-arutas-poola-riigipeaga-julgeolekukusimusi?id=82742083

http://www.tartu.ee/et/uudised/tartlased-on-oodatud-seitsme-riigi-presidendi-tervitustseremooniale-tartu-raekoja-platsile

Taoline visiit tähendab ka kõrgendatud turvareegleid. Mitmed tänavad on juba praegugi suletud. Näiteks praegu Tartu Ülikooli peahoone ümbrus.

Tartlased, kui veel õhtuks plaane pole, tasub kindlasti minna etendust vaatama. http://gaudeamus.ee/tana-toimub-tartus-1000-torviku-rongkaik-ja-vaatemanguline-etendus-emajoel/

Poola riigipea saabus Tartusse eile õhtul. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-pisike-tartu-lennujaam-vottis-vastu-poola-presidendi-lennuki?id=82737039