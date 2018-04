BLOGI | Tallinna ülikooli õppejõud Anu Toots sotsidele: olete targad ja teate palju, aga sõnastage oma lubadused lühidalt ja konkreetselt nagu EKRE

SDE paneelarutelu: mis on õnnestunud? mis mitte? kuhu edasi?

Diskussioon on lõppenud.

Anu Toots: rahvale tuleb rääkida palju lühemalt ja see on ka EKRE võidu võti. Me teame väga palju, oleme targad - aga me peame suutma seda öelda adekvaatselt, lühidalt ja tabavalt.

Sven Mikser: võtmeküsimus on see, kuidas me oma sõnumit kommunikeerime!

Indrek Saar: me oleme valitsuses iga hea algatusega kaotanud ka mõne komakoha oma reitingust. Loomulikult ei ole head asjad meie reitingut langetanud, see on selge. Aga see, kuidas need on meie kuvandile mõjunud, see on probleem.

Jevgeni Ossinovski: ka digiküsimus on õhus. Neoliberaalid püüavad näidata, et nüüd on just riiki vähem vaja, sest igaüks saab omaette õnnestuda ja teha start-uppe, aga see ei ole õige. Asjad muutuvad nii kiiresti ja kes ei jõua üleminekuga kaasa minna, siis siin tulebki riik appi.

Jevgeni Ossinovski: jah, vastuseid meil veel ei ole. Aga me oleme ka väga palju ära teinud. Mina arvan, et rünnakud ühiskonna sotsiaalsetele alustaladele alles algavad. Asjad, mis võivad praegu olla iseenesest mõistetavad, on sotsiaaldemokraatide töö tulemus.

Jevgeni Ossinovski: meil on Eestis 19 000 inimest ravikindlustuseta, see on täielik nonsenss, see asi tuleb ära lahendada!

Andres Anvelt: kõik erakonnad, ükskõik kui liberaalsed või konservatiivsed nad on, nad põimivad ikka sotsiaalopopulistlikku alget enda lubadustesse. Ka praegu on näha, et valimiste ralli on juba alanud ja selles on väga palju populismi. Meie peamegi välja mõtlema oma järgmise sotsiaaldemokraatliku niši, kuidas me valijaid kõnetame. Seetõttu me ka siin Marju Lauristini eestvedamisel oleme ja peame nendele keerulistele küsimustele vastused leidma.

Tarmo Jüristo: veel on 9-10 kuud minna, kas sõnastate oma väärtusi ja pakkumisi valijatele samamoodi nagu teil praegu olukord on või siis peate midagi muutma? Mitte ainult ümber sõnastama, vaid ka sisuliselt muutma.

Sven Mikser: sotsiaaldemokraatlikud põhimõttes on, et muutused on parandamatud ja arengut tagasi pöörata ei tohi. Näiteks kui inimene on töö kaotanud "tänu" tehnoloogia arengule, siis tema edasine käekäik ei ole ainult tema kui indiviidi asi, vaid ka ühiskonna asi tervikuna.

Jevgeni Ossinovski: me ei ole nagu Reformierakond, et kui kahju hakkab, siis anname almuseid. Vaid meie jaoks ongi see sotsiaalne investeering: ei võta mõndasid sente ja viska kuskile, sest humanistlikult hakkas kahju vaadata.

Jevgeni Ossinovski: meie leiame, et panustada tuleb võimalikult laiapõhjaliselt ja seda me olemegi teinud, et toetame lapsi ja panustame haridusse - see on sotsiaalne investeering.

Sven Mikser: kui tahame erakonnana püsima jääda, siis peame tegema hoopiski praktilisemate küsimustega.

Anu Toots: olenemata sellest, et kõik järjepidevalt rõhutavad, et tuleb integreerida, poliitikuid ja erakondade tööd, aga tegelikult käib juhtimine ikka silotornist. Sotsid võiksid selle küsimuse ära lahendada, see on miljoni dollari küsimus!

Siseminister Andres Anvelt ütles, et erinevalt sotsidest teeb EKRE sageli nii, et lööb kõik laiali, lõhub ära ja siis tuleb ühe lihtsa lahendusega. "Vaadates kasvõi PPA, piirivalve ja kohtunike teemat. No teeme kõik kohtunikud poliitiliseks, eks," ütles Anvelt.

Kultuuriminister Indrek Saar aga ütles, et väga oluline on ajas ja ajaga muutuda. "Ei saa stampidesse kinni jääda, mingi lahustumine siiski jääb," ütles Saar ja lisas, et ka erakondadel ei ole vaja jääda igaühel ühte nurka. Küll aga rõhutas Saar, et traditsioonid on inimestele väga olulised, neid tuleb austada ja nende ellujäämise nimel pingutada.

Mikser lisas veel, et taasiseseisvunud Eesti aja jooksul on sotsid väga palju ära teinud, ent selle eest liiga vähe kiita saanud.

Välisminister Sven Mikser aga leiab, et sotsidel ei ole teistest eristumise plaani. Eeskätt ka seetõttu, et teised on väga kindlalt oma raamides ja väärtustes kinni. "Meenutaksin siin läänelikku suhtumist, et hea toode müüb end ise: kui sa ikka niivõrd hea oled, siis inimesed leiavad su ise üles."

Jüristo tõstatas ministritele küsimuse: kuidas olla sots ühiskonnas, kus kõik on mingil määral sotsid?

Algab diskussioon: väitlust modereerib Praxise juht Tarmo Jüristo.

Toots märkis, et on vaja elukaarepõhise poliitika trajektoori ja tulevastel valimistel tuleks keskenduda just selle kitsaskohtadele. Näiteks märkis, et sotsid võiksid keskenduda just üleminekuperioodidele inimeste elus. Tootsi sõnul on see teema, millega sotsid võiksid ja peaksid tegelema.

Toots rõhutas, et sotsidelt on liiga palju teemasid ära kaaperdatud, mis tuleks tagasi endale saada.

Toots ütles, et käis ka sotsiaaldemokraatide veebilehel ja märkis, et uudisvoog on hajevil ja ebaloogiline. "Isegi kõnelejad on kuidagi juhuslikult valitud. Näiteks lugesin üht artiklit ja mulle tundus, et see on pigem (neo)liberaalne," möönis Toots.

Toots tegi ülevaate ka lähiajaloost: nimelt on sotsid taasiseseisvunud Eesti ajal olnud seitsmes valitsuses. Küll aga nentis Toots, et nende jälg valitsuses olles pole olnud piisavalt suur."Kohati tundub, et need ministriportfellid on nagu kukkunud sotsidele sülle," ütles Toots.

Toots tegi sotsidele ettepaneku, et sotsid peaksid rohkem rõhuma töökoha demokraatiale, tuues selle avalikkuseni, pidada sel teemal debatte.

Tootsi sõnul on sotside peamine teemavaldkond valimistel töötajate õiguste kaitse. "Paraku see ei ole aga teema, mida kogu valijaskond ootab," sõnas ta. Veel toob Toots välja haridusteema, üks olulisemaid teemasid valijate jaoks. "Teema, mida võiksid oodata, et sotsid omavad, on kaaperdatud teiste erakondade poolt nagu Reformierakond või Keskerakond. Siit tulebki probleem - sotsid ei suuda olla ühe teema omanikud," möönis Toots.

Anu Toots märkis, et värske riigihalduse ministri kandidaat Janek Mäggi taust sobib väga hästi praegusesse ühiskonda, kus sageli on ettevõtetes just suhtekorraldajad need kõige olulisemad. "Kui vanasti oli firma kõige tähtsam isik raamatupidaja, siis nüüd on see muutunud, paljud ametikohad on asendatud arvutitega. Praegu on kõige respekteeritud inimene ehk suhtekorraldaja ja selles mõttes on Janek Mäggi taust ministrile sobiv. Jaak Aab ehk esindaski pigem seda raamatupidajate aega," ütles Toots.

Tallinna ülikooli õppejõud Anu Toots juhatab debati sisse. Väitluses osalevad Jevgeni Ossinovski, Indrek Saar, Andres Anvelt ja Sven Mikser.

Ossinovski taandumist arutasid ETV saates "Foorum" ka teiste Eiki Nestor, Mailis Reps, Urmas Reinsalu ja Kristen Michal ning arvamuslauas Erik Moora ja Aivar Hundimägi.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/foorumi-otseblogi-kuidas-mojutab-ossinovski-taandumine-ministrikohalt-sotside-reitingut-ja-valitsuse-toovoimet?id=81726947

Pärast rekordmadala toetuse ilmsiks tulemist andis parteijuht, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski teada, et loobub ministriportfellist ja keskendub nüüdsest ainult erakonna juhtimisele. Kas see samm pidanuks sotside madalat toetust tõstma? http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-sven-mikser-sotside-reitingut-poleks-see-tostnud-kui-ossinovski-oleks-varem-tagasi-astunud?id=81819749

Sotside toetus on viimasel ajal olnud langustrendis. Turu-uuringute AS-i viimatise küsitluse järgi on SDE reiting langenud lausa kuuele protsendile.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafik-uuring-sotsid-kukkusid-valimiskunnise-servale-irl-selle-alla-ratase-valitsus-tervikuna-on-nadis-seisus?id=81815603