BLOGI | President Kaljulaid ETV aastalõpuintervjuus: isegi Donald Trump teab Eesti e-riigist

Kaljulaid rõhutas mitut puhku., et üldiselt läheb Eestil hästi, seda nii majanduses kui ka näiteks lõppema hakkava EL-i eesistumise mõttes.

„Meie majandusel läheb väga hästi, meil läheb hästi ka Eesti tuntuse kasvatamisega,“ loetles Kaljulaid. Juba usutluse alguses iseloomustas riigipea, kuivõrd võimas on Eesti e-riigi kuvand maailmas – sellest teavad praktiliselt kõik, isegi USA president Donald Trump.

Kaljulaid meenutas oma kohtumist Trumpiga, kus too oli Eesti riigipea kohe ära tundnud. USA president oli tema poole pöördunud: „siin on tütarlaps Eestist" ning maininud e-riiki.

Tukkunud Merkel tahtis kõnet pärast

Viimased pool aastat läks Eesti valitsuse ja ametnike paljuski Euroopa Liidu eesistumise kohuste täitmisele. Presidendi hinnangul läks Eesti eesistumine hästi.

Ta meenutas lõbusat seika, kui Tallinnas toimunud EL-i digitippkohtumise ajal jäi Saksamaa kantsler Angela Merkel kaamerate ees Kaljulaidi kõnet kuulates magama. Pärast oli aga Saksamaa delegatsioon pöördunud Kaljulaidi meeskonna poole, et saada tema kõne tekst. Paraku oli president kõnelenud peast, sest ere päike oli teinud võimatuks telepromteri kasutamise, mistõttu tuli kõne Merkeli meeskonna jaoks tagantjärgi uuesti kirja panna.

Läti viinaralli on paratamatu

Anu Välba uuris presidendilt ka valitsuse palju kritiseeritud maksumuudatuste ja –poliitika kohta. Selles osas jäi Kaljulaid vankumatult valitsuse poolele. Ta ütles selgelt, et pooldab tulumaksuvaba miinimumi tõusu. Samuti pidas ta heaks muutuseks seda, et pensionäride pealt hakatakse ravikindlustuse osa sotsiaalmaksust maksma.



Mis puutub alkoholi aktsiisi tõusu ja sellest tekkinud viinarallit Lätisse, siis jäi president ka ses osas stoiliseks. Ta meenutas oma eelmist elu Luksemburgis, kust ümberkaudsete riikide kodanikud käivad kütust ostmas. "Kui meil kord on inimeste vaba liikumine ja eurotsoon, on see normaalne," sõnas president. "

"Valitsusel on õigus teha neid muudatusi ja valija annab hinnangu 2019," resümeeris riigipea selle teema.

Pannkoogid Luksemburgi moodi

Intervjuu lõpus peatuti ka pisut presidendi perel. Kaljulaid rääkis, et tema abikaasa ja laste hoidumine avalikkuse eest on teadlik valik ja lubab tema perel elada nii normaalset elu kui võimalik.

Kuid riigipea avas siiski natuke oma koduste traditsioonide maailma. Nii seletas ta, et kui on pühapäeva hommikuti Eestis ja kodus, välistab ta perele pannkooke. Huvitava seigana tõi ta välja, et nende retsept pärineb tal samuti eelmisest elukohast ehk Luksemburgist, kus ta seda kord jahupaki pealt märkas.

President Kersti Kaljulaidi aastalõpuintervjuu

Eelkõige ei tohi arutelusid karta, rahulikke arutelsuid meile kõigile eeloleval aastal.

Kiirelt erinevaid teemasid puudutanud intervjuu ongi läbi.

Ja nüüd majandusest. Meie majandusl läheb väga hästi, meil läheb hästi ka Eesti tuntuse kasvatamisega, loetleb Kaljulaid. Meil on ka muresid, on neid, kes tunnevad end üksi, on puuetega laste vanemad, kes ei saa kodusest ringist välja, meil on probleeme vanurite hooldusega..

Nüüd läheb jutt Eesti 100 sünnipäevale. "Pidu tuleb nii suur, kui Eesti inimesed selle teevad," ütleb Kaljulaid.

Miilist kinki ootab presidnet sünnipäevaks nädala pärast. Presidnedile meeldivad kingitused, mille saab ära süüa, juua või ära sportida. "Mitte sellised asjad, mis jäävad kaminasimsile tolmuma."

Miks ei näe avalikkuse ees presidnedi peret? "See on põhimõte, et minu pere peaks saama elada nii tavalist elu kui võimalik. Ja seda ka saadakse. meie pere valik on selline, et muu elu pole lakanud sellest, et ma olen saanud presidendiks."

On teil paks nahk?"Ei, mul ei tohigi olla."

Üldiselt soovitab president tema kõnesid tervikuna läbi lugeda, et vältida arusaamatusi.

Jutuks on nüüd juhtumid, kui presidenti on kehvasti mõistetud mööduval aastal. Kaljulaid seletab "solvunud käsitööliste" juhtumit. Ta loodab, et luuaklse ühtne Eesti käsitööportaal ja kuigi tehnoloogia areng kaotab töökohti, tuleb neid ka juurde.

President ütleb, et Eesti käitud just õigesti. Eesti reageeris Katalooniale õigesti. Eesistumine läks hästi.

Välba küsib EL-i eesistumise kohta, tsiteerib kriitikuid, et Eesti oli liilat ümmargune, näiteks Kataloonia küsimustes?

Nüüd peatutakse PBK teemal - presidendi hinnagul ei peaks ostetama saateid PBK-s või teistes Vene propagandakanalites. Peaks hoopis suurendaama ressurssi ETV+ile või raadiole.

Kas on ruumi uuele parteile? President ütleb, et tema meelest on natuke vähe traditsioonilist paremtsentristlikku vaadet. "Kui leidub rühmitusi, kes oma vanas erakonnas iseennnast ära ei tunne, eks nad siis tegustevad. Siin ma ei ennusta, vaid räägin kogemuse pinnalt."

Nüüd valitsuse maksupoliitika. President on tulumaksuvaba miinimumi tõusu poolt. Samuti peab ta heaks muutuseks seda, et pensionäride pealt hakatakse ravikindlustuse osa sotsiaalmaksust maksma.

Anu Välba uurib, kas presidendil söömiseks jääb aega töö kõrvalt? President ütleb, et tunneb end hästi, meeskond on hea. "Armastus aitab. Ma tõesti armastan Eestimaad!"

Varasem kogemus näitab, et kohalikud kogukonnad muutuvad aktiivseks just peale liitumist.

Kohe jõuti haldusreformi juurde. Presidendi sõnul haldusreform alles algab.

Aga üldiselt ei saada mujal maailmas meie e-riigist aru. "Seda polegi nii lihtne kirjeldada. E-residentsuse programm ehk võimaldab inimestel mingil määral aru saada sellest".

Esimese teemana tõused ID kaardi nö turvaaugu küsiumus. President ütleb, et alati võiks paberil asju ajada, kuid eestalsed sellega enam nõus pole. "Alati jäävad mingid riskid meid kummitama. peame alati olema valmis seda paikama."

Intervjuu toimub e-Eesti esitluskeskuses, Kaljulaid ütleb, et tunneb end selles keskuses hästi. See on hea koht välismaalastel Esetihga tutvumise alustamiseks.

Intervjuu presidendiga on alanud!

