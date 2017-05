BLOGI: Peaminister Jüri Ratas kutsus minister Mihhail Korbi vaibale

Täna õhtul kohtuvad peaminister Jüri Ratas ja riigihalduse minister Mihhail Korb.

Keskerakondlasest riigihalduse minister Mihhail Korb ütles Haapsalus veteranidega kohtudes, et tema ei toeta Eesti kuulumist NATOsse, vahendas Lääne Elu.

Sõnavõtt on tekitanud ohtralt reaktsioone, nii valitsuskoalitsiooni kui ka opositsiooni kuuluvad poliitikud leiavad, et Mihhail Korb peaks ametist tagasi astuma. Korb on ajakirjanikele öelnud, et on valmis vastutust kandma.